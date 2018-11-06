В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол

6 Нояб. 10:55 2018-11-06T10:56:25+03:00

Между Жатаем и Техтюром будет курсировать судно „Капитан Бородкин“

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К перевозке грузов через реку Лена привлекли ледокол Ленского объединенного речного пароходства «Капитан Бородкин».

В сложный межнавигационный период между Жатаем и Техтюром будут курсировать флагман Ленского бассейна — ледокол „Капитан Бородкин“, буксир-толкач «ОТ-2131» и несамоходное судно «Жатай1», сообщает пресс-служба ЛОРПа.

Как долго на реке будут использовать ледокол, зависит от погоды.

Паромные перевозки между Якутск и Нижним Бестяхом были полностью завершены 6 ноября.