Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
На линии Жатай-Техтюр будет работать паром ЛОРПа
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6 ноября судоходная компания «Новэк» завершила паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом.
Это был единственный перевозчик, остававшийся на линии после закрытия паромной переправы 2 ноября.
- В дальнейшем пассажиров по маршруту Жатай - Техтюр будет перевозить паром Ленского объединенного речного пароходства, - сообщил News.Ykt.Ru генеральный директор компании «Лентранс» Максим Дьячков.
Сегодня в 8 утра температура в Якутске составила -15 градусов.
2 ноября движение через реку Лена прекратили два перевозчика - «Первая паромная переправа» и «Вторая паромная переправа».