Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены

6 Нояб. 04:19 2018-11-06T04:19:16+03:00

На линии Жатай-Техтюр будет работать паром ЛОРПа

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6 ноября судоходная компания «Новэк» завершила паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом.

Это был единственный перевозчик, остававшийся на линии после закрытия паромной переправы 2 ноября.

- В дальнейшем пассажиров по маршруту Жатай - Техтюр будет перевозить паром Ленского объединенного речного пароходства, - сообщил News.Ykt.Ru генеральный директор компании «Лентранс» Максим Дьячков.

Сегодня в 8 утра температура в Якутске составила -15 градусов.

2 ноября движение через реку Лена прекратили два перевозчика - «Первая паромная переправа» и «Вторая паромная переправа».