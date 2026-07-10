Уголовное дело открыто после затопления судна с людьми на реке Алдан Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Якутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия на воде. По предварительным данным, 9 июля 2026 года в 25 километрах от населенного пункта Угаян Алданского района вниз по течению реки Алдан опрокинулось маломерное судно, на борту которого находились пять человек. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности плавания. Тем временем следователь Якутского следственного отдела на транспорте СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

По данным следствия, судоводитель и четверо пассажиров находились в лодке с подвесным мотором и двигались на веслах по реке Алдан от поселка Угоян в сторону села Хатыстыр. По пока не установленной причине в ходе движения лодка затонула. Одному пассажиру удалось выбраться на берег и сообщить о случившемся.

Местонахождение еще четырех мужчин до сих пор не установлено. В настоящее время на месте ведутся поиски, в которых задействованы следователи и криминалисты следственного управления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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