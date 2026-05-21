Во время посадки произошло возгорание Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Якутии 19 мая произошла аварийная посадка самолета Ан-2. Борт вылетел из поселка Теплый Ключ (аэродром Хандыга) для патрулирования лесов. На борту находились восемь человек: два пилота и шестеро сотрудников «Авиалесоохраны». Спустя два дня после произошедшего появились первые кадры с места крушения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Напомним, почти сразу после взлета командир доложил о падении давления масла. Он развернул машину, но до аэропорта «кукурузник» не дотянул. Пилот принял решение сажать самолет прямо в лес - на деревья.

После жесткой посадки самолет загорелся. Люди самостоятельно выбрались из кабины и успели отбежать в сторону. Пассажиры передали по рации координаты места приземления и пешком вышли к реке Восточная Хандыга. До поселка было около четырех-пяти километров. На берегу их встретили врачи. Троим пострадавшим потребовалась помощь: пилот получил ожоги кистей рук, второй командир - ожоги нижних конечностей, еще у одного пассажира диагностировали ушиб голеностопа.

По информации Восточного МСУТ СК России, место происшествия уже осмотрели. Специалисты зафиксировали, что воздушное судно не подлежит восстановлению из-за значительных повреждений. Изъяты образцы топлива, допрошены все, кто находился на борту, назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Люди самостоятельно выбрались из кабины и успели отбежать в сторону Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«Во время посадки произошло возгорание. Мы выскочили, отбежали. Там хорошо, что не прямо лес был, а редколесье. Но удар все равно пришелся об деревья. Сразу же такое пламя полыхнуло, что, я думаю, самолет сгорел полностью», - ранее рассказал «КП» командир воздушного судна Георгий.

Опытный пилот, получивший ожоги лица и рук, считает посадку благополучной: все живы. Восточно-сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. Самолет принадлежал ростовской авиакомпании «Миан». Год назад в этом же районе у перевозчика уже случалась жесткая посадка Ан-2 с ущербом в миллион рублей.

Кадры с места крущения самолета в Якутии

