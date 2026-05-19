Фото из архива КП - совершивший аварийную посадку самолет выглядел примерно также, но реальных фото пока нет - спасатели еще добираются до места

Якутия, 19 мая, время уже после полудня. Из поселка Теплый Ключ вылетел самолет Ан-2 - на борту 8 человек. Но уже скоро после вылета пилот сообщил, что произошли какие-то неполадки на борту и судно возвращается обратно. Но до поселка не дотянули. Аварийная посадка Ан-2 в Якутии 19 мая 2026 стала последствием этих неполадок на борту: воздушную машину пришлось сажать прямо в лес, на деревья. Выяснили последние новости, подробности ЧП и рассказываем, что происходит на месте сейчас.

Аварийная посадка Ан-2 в Якутии 19 мая 2026: что произошло

Все случилось 19 мая, днем. Пока неизвестно, какие именно задачи выполнял вылетевший из Теплого Ключа самолет. Известно, что на борту судна, совершившего аварийную посадку Ан-2 в Якутии 19 мая 2026, было 8 человек. Пассажиры? Члены экипажа? Транспортная прокуратура пишет: ЧП произошло "при выполнении авиационных работ".

Самолет вылетел из аэропорта "Хандыга". На табло обычных самолетов борта нет. Известно, что самолет принадлежит авиакомпании "Миан" - Ростовская область, Шахты. Восточно-сибирская транспортная прокуратура подтвердила, что самолет проводил "патрулирование по пожароопасной обстановке в Томпонском районе", на борту находились экипаж и работники авиалесоохраны.

Пилот не смог дотянуть до аэропорта и принял решение садиться в лес - в районе поселка. Самолет получил повреждения. После аварийной посадки АН-2 в Якутии 19 мая 2026 года поступило сообщение с координатами места приземления. Все пассажиры смогли самостоятельно выйти из леса - идти пришлось недалеко. Самолет сел в 4-5 километрах от аэропорта.

Аварийная посадка Ан-2 в Якутии 19 мая 2026: причины

Пока транспортная прокуратура проводит свое расследование. Известно, что через короткий промежуток времени после взлета поступило сообщение о том, что командир экипажа принял решение развернуть самолет. Дальше связь прервалась. следующий сеанс связи был уже после аварийной посадки АН-2 в Якутии 19 мая 2026 года: спасателям сообщили координаты места приземления и тот факт, что пассажиры вышли из леса пешком и дошли до реки Восточная Хандыга.

В поселок из Якутска уже выехали спасатели региональной поисково-спасательной базы и медики.

Аварийная посадка Ан-2 в Якутии 19 мая 2026: пострадавшие

Точной информации о характере повреждений самолета пока нет - на место спасатели еще не добрались. По нашим данным, самолет мог после посадки загореться, командир судна Георгий Муратов получил повреждения и ожоги - его госпитализируют в местную больницу. Остальные не пострадали и сами смогли пешком выйти из леса и направиться в поселок. Сейчас их уже встречают медики и спасатели, чтобы оценить характер повреждений и степень стресса. Всем будет оказана помощь.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В 2024 году в июне также произошла жесткая посадка самолета Ан-2 в Якутии, примерно в том же районе. Воздушное судно обнаружили с повреждениями, сумма ущерба составила более миллиона. Пострадавших не было.