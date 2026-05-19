Самолет жестко приземлился в Томпонском районе. Фото: Авиалесоохрана Якутии

ИЗБЕЖАЛИ ЖЕРТВ

Днем 19 мая около 13:00 с аэродрома Хандыга поселка Теплый Ключ в Якутии взлетел Ан-2. На борту 8 человек, из них - командир воздушного судна, помощник и шестеро сотрудников «Авиалесоохраны». Задачей был мониторинг пожарной опасности лесов. Почти сразу после взлета пилот сообщил о поломке и повернул к аэродрому. Но кукурузник не дотянул и сел в лесу, прямо среди деревьев.

Сразу же после аварийной посадки спасатели получили сообщение с координатами приземления. Людям удалось самим выскочить из самолет, от удара он загорелся. Передали сообщение по рации спасателям, и решили пойти к выходу из леса в сторону поселка, до него было 4-5 километров.

Карта происшествия с Ан-2

Добравшись по поселка, шли вдоль берега реки Восточная Хандыга, их встретила скорая помощь - поддержка медиков понадобилась троим пострадавшим.

- Один из пилотов получил ожоги кистей рук, второй - нижних конечностей. Еще у одного пострадавшего ушиб голеностопного сустава справа, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Якутии.

Сейчас ЧП расследует транспортная прокуратура. Предстоит дать оценку действиям пилотов. Также нужно оценить потери компании владельца (это авиакомпании "Миан" - Ростовская область, Шахты) – год назад примерно в этом же районе так же произошла жесткая посадка самолета Ан-2. Тогда сумма ущерба составила миллион рублей.

ТРИ ВОПРОСА ОБ АВИАКАТАСТРОФЕ

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Журналисту «Комсомольской правды» удалось поговорить с 60-летним пилотом Георгием (следствие просит пока не называть фамилий), который и посадил самолет без жертв.

Георгий - опытный пилот. Он смог посадить самолет и избежать жертв. Фото: соцсети

- Мы взлетели, буквально через пять минут началось падение давления масла с ростом температуры масла. Доложили об этом диспетчеру, развернулись. Но не долетели. Двигатель остановился. Во время посадки произошло возгорание. Мы выскочили, отбежали. Там хорошо, что не прямо лес был, а редколесье. Но удар все равно пришелся об деревья. Сразу же такое пламя полыхнуло, что, я думаю, что самолет сгорел полностью… - рассказал «КП» командир воздушного судна Георгий.

КАК СПАСЛИСЬ ЛЮДИ?

Пилот предполагает, что при посадке бак кукурузника пробило деревом и топливо попало на горячие трубы, из-за чего и произошло возгорание. Ведь перед посадкой он выключил зажигание и бензопитание.

- У нас второй пилот чуть-чуть подгорел, у одного мальчика вывих ноги. Серьезных травм нет. Я нормально себя чувствую. Но у меня ожоги лица, рук, ног. Я просто самый последний выскакивал, сидел дальше всех, - объясняет командир. - Но стоит сказать, что все друг другу помогали. Народ подготовленный (сотрудники компании постоянно проводят тренировки - Прим.ред.). Посадку можно назвать благополучной. Слава богу, все живы и здоровы.

Иннокентий получил ожоги ног и его забрали в больницу. Фото: соцсети

Второй пилот, Иннокентий, обжег ноги:

- Нас уже доставили в больницу. Пока сказать ничего не могу, чувствую себя нормально, - ответил он журналисту «КП».

КТО ОТВЕТИТ ЗА ЧП?

Пока расследование еще проводится, даже судьба самолета не известна. После случившегося, следователи Восточного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна» - по ней может грозить штраф до 500 тысяч рублей или отзыв прав на управление самолетом. Как сообщили в Росавиации, авиакомпания «МиАн» имеет действующий сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ.

ЭКСПЕРТНО

Так выглядел самолет Ан-2, у которого отказал двигатель. Фото: Spotting YKT

«Ан-2 - очень надежный самолет»

Юрий Михайлович Сытник, заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения:

- Ан-2 замечательный самолет, которому 70 с лишним лет (сгоревший экземпляр 1987 года выпуска - Прим.ред.). Он летает до сих пор. Дело в том, что заводов по производству запасных частей, двигателей, комплектующих самолета давно уже нет. Вот эти энтузиасты: летчики, техники, инженеры, которые готовят машины к полету и еще даже и перевозят пассажиров на ней, это я просто даже не знаю. Им при жизни нужно ставить памятники, потому что летать на таких древних машинах, еще и безопасно более ли менее - это большое искусство. И эти пилоты, которые смогли посадить машину в лес, не допустив жертв - просто молодцы.

- Даже если двигатель выйдет из строя, он начинает не падать, а планировать, как парашют. Сесть кукурузник может где угодно. В любом поле. Ему не нужна посадочная полоса, - прокомментировал действующий пилот, летчик 1 класса, «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов. - Поэтому. Хоть люди и пострадали. Но остались живы. Ну а в точных причинах будут разбираться следователи.

