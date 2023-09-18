Участница Ykt Geek Fest, не получившая Гран-при в Якутске, победила на конкурсе косплея в Казахстане

Лилит из Diablo 4 на Ykt Geek Fest

В прошедшие выходные, 15-17 сентября, в Казахстане состоялся фестиваль любителей гик-культуры Comic Con Astana. В рамках фестиваля традиционно прошел конкурс косплея.

На нем победила дизайнер из Якутии Изабелла Дордосова с костюмом демоницы Лилит из игры Diablo 4.

Ей вручили сертификат на 1,6 миллиона тенге, что в переводе на российскую валюту равняется около 331 тысячи рублей.

Зал взорвался криками и аплодисментами, когда объявили победителя.

Месяцем ранее Изабелла с этим же костюмом приняла участие в конкурсе косплея Ykt Geek Fest в Якутске. Он прошел 13 августа на стадионе «Юность».

На нем девушка получила номинацию «Мастер перевоплощения» и 25 тысяч рублей с разными плюшками в качестве приза.

Гран-при же и сертификат на 50 тысяч рублей завоевал 26-летний Андрей Конников с косплеем на колдуна Рубика из игры Dota 2. Подробнее почитать о нем и рассмотреть его потрясающий костюм можно по ссылке.

Среди других участников Ykt Geek Fest парень как раз отметил замечательную работу Изабеллы и передал ей свое уважение.

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