«Пообещала дочке, что со мной ничего не случится». 40-летняя жительница якутского Нерюнгри записалась добровольцем на СВО

В зоне СВО якутянка будет служить связистом. Фото: индустриясевера.рф

«В жизни всегда есть место подвигам». Старшее поколение помнит эту цитату Максима Горького, по которой в школе писали сочинения. 40-летняя Ольга из Нерюнгри не считает подвигом свое решение поехать в зону СВО добровольцем, но согласитесь, это настоящее геройство.

«Нельзя делать вид, что ничего не происходит»

Про первую женщину-добровольца из Нерюнгри написала районная газета «Индустрия Севера». Женщина рассказала журналистке, что не призывает женщин всё бросать, и как она ехать добровольцами в зону СВО.

– Это личное решение каждого. Но заниматься волонтёрской деятельностью нужно всем — собирать гуманитарное грузы, плести маркировочные сети, стряпать пряники и тому подобное. Нельзя делать вид, что ничего не происходит. Бездействие — самое страшное. Наши дети должны жить под мирным небом. Я же свой вклад внесу таким образом.

Решение пойти в зону СВО для Ольги обдуманное и зрелое, а не спонтанное и импульсивное. Оно росло и крепло с февраля прошлого года, а этим летом окончательно сформировалось, когда начались частые террористические акты в российских городах

В зоне СВО якутянка будет служить связистом. Это одна из тех сфер, где могут быть задействованы женщины без образования военного вуза или вуза с военной кафедрой. Профессию связиста ей предложили в Нерюнгринском пункте отбора граждан на военную службу по контракту.

«Знакомые советовали обратиться к психиатру»

Медкомиссию женщина прошла в самом пункте отбора. Сотрудники пункта очень удивились и не сразу предложили контракт. А потом «звонили в воинские части и согласовывали вопрос».

– Когда принципиальное решение было получено, я начала проходить там же в пункте медкомиссию. Она заняла всего два дня, и каждый врач вынес вердикт — здорова. Психиатр в том числе. Уточняю, потому что некоторые знакомые, узнав о моём решении, советовали обратиться именно к этому специалисту, — улыбается женщина-доброволец.

«До сих пор снится, как жгуты накладываю и искусственное дыхание делаю»

Одним из условий военкомата для отправки на СВО, помимо медкомиссии, было прохождение курсов оказания первой медицинской помощи, с которыми помогли в Нерюнгринском медицинском колледже.

– Я просто пришла в медколледж и объяснила ситуацию. Поразили отзывчивость и человечность коллектива. Со мной занимались совершенно бесплатно и не для галочки. Гоняли так, что до сих пор снится, как жгуты накладываю и искусственное дыхание делаю. Я им очень благодарна за помощь, за знания, за поддержку. Когда в медколледже вручали сертификат о прохождении курсов, мне подарили букет цветов с пожеланиями здоровья и удачи. Это было так трогательно.

Также Ольга прошла онлайн курсы сестринского дела.

«Супруг сначала сказал нет, но потом понял и поддержал»

Конечно, самым трудным было сообщить о своем решении семье — мужу и шестнадцатилетней дочери.

– Супруг сразу и категорично сказал — нет. Но он сам полковник ГРУ, воевавший в Афганистане и Чечне, меня в итоге услышал, понял и поддержал. Сейчас все наши вечера это, можно сказать, практическая методичка из его личного боевого опыта, как вести себя в различных ситуациях. Мужа в СВО не взяли из-за возраста. С дочкой было намного проще. Я ей пообещала, что со мной ничего не случится, так как на передовую не пустят, а охранять будут лучшие бойцы в мире — российские солдаты.

Кстати, муж помог ей выбрать свой позывной – «Нюрка». Так жители Нерюнгри любя называют свой город. Женщина надеется, что ей позволят его оставить.

«Почему я еду? Очень сложно дать однозначный ответ»

– Самый важный вопрос, конечно, тоже задали: «Почему я туда еду?». Очень сложно, на самом деле, дать однозначный ответ. Потому что я патриот своей страны. Потому что там лишних рук не бывает. Победить можно только вместе. Не хочу, чтобы перед памятью родного деда было стыдно за бездействие. Я считаю, что нет ничего страшнее нацизма.

– Мой дед во время Великой Отечественной войны был танкистом, дошёл до Берлина, награждён Орденом Славы, после войны боролся с бандеровцами на Украине. Его рассказы оставили неизгладимое впечатление, и я не хочу, чтобы его подвиг, страдания были напрасными. К тому же, несмотря на то, что я родилась в Нерюнгри, я заканчивала украинскую школу в Днепропетровске.

– Это был конец девяностых. Видела, как начали «переписывать» историю, искоренять русский язык, в принципе, ущемлять русских. Чем дальше, тем они наглее и страшнее становятся. Кстати, я очень хорошо понимаю и говорю на украинском, думаю, эти знания тоже могут пригодиться в зоне СВО.

До отправки осталось меньше месяца. В армейском рюкзаке собрано все необходимое: сменная одежда, средства личной гигиены, аптечка, кнопочный телефон. А ещё столько всего нужно успеть: сделать генеральную уборку дома, наготовить домашних полуфабрикатов, провести ревизию тёплых вещей дочери и мужа, уделить им, самое главное, максимум времени.

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