«Это будет плохо для партии и для самого Саввы». Коммунист Романов объяснил, почему передумал отдавать мандат депутата

Савва Михайлов (слева), Виктор Губарев (справа). Фото: пресс-служба ЯРО КПРФ в Якутии

Партия КПРФ получила четыре мандата в Госсобрание Ил Тумэн. Один из избранных депутатов обещал отдать свой мандат другому коммунисту Савве Михайлову, который ушел добровольцем на СВО… но потом передумал. Рассказываем подробности политического скандала, который обсуждают СМИ Якутии.

В парламент от КПРФ прошли руководитель рескома Виктор Губарев, гендиректор «Управления автомобильных дорог РС(Я)» Семен Филиппов, молодой фермер из Намцев Эдгар Константинов и 77-летний преподаватель истории Иннокентий Романов. Последний решил передать свой мандат Савве Михайлову, но потом поменял решение.

«Мы попросту спасаем товарища»

Как ранее сообщил Романов изданию «Якутск Вечерний», Савве нужно было помочь освободиться от участия в СВО.

— Савва будет хорошим депутатом. У него больные дети, он сам больной весь. Мы попросту спасаем товарища от СВО. Человеку нужна помощь. Ну, какие могут быть амбиции, если у него дети-инвалиды?

«Это же подлость»

Сам Савва и его супруга, видимо, до последнего надеялись на спасительный депутатский мандат, который позволил бы ему демобилизоваться. У него была отсрочка до 11 сентября.

– Это же подлость, когда в понедельник по телефону обещают мандат и бронь. А я уже в Хабаровске… так быстро все поменялось. Наши же старшие товарищи просили передать мандат мне. Иннокентий Иванович сначала согласился, говорил, что мне важнее… А потом передумал по непонятной причине, – заявил он Sakhaday.

Жена Саввы написала гневный пост на своей странице в соцсетях, где резко выразилась о руководстве якутских коммунистов.

– Я попыталась сделать все что в моих силах, чтобы спасти мужа. Но гнилых людей оказалось больше!!! Особенно у нас в руководстве самой партии. 3 старика испугались, молодого, сильного, умного конкурента. Все делают, что бы угодить властям. ДОСТАЛИ ГОСПОДА!!! ВЫ РЕАЛЬНО НАС ДОСТАЛИ!!! – написала она (орфография и пунктуация сохранена – прим.ред).

«Это право только депутата»

Лидер якутских коммунистов сообщил «КП – Якутия», что Романов сам принял такое решение без давления рескома.

– Савве был обещан мандат?

– Что значит, обещан, ну, высказывались предложения… Это право депутата.

– А он сам принял такое решение или это реском решил?

– Реском не принимает такие решения. Это право только депутата. Он решил оставить мандат, так как многие избиратели голосовали за него.

– Как вы относитесь к тому, что жена Саввы Михайлова резко отозвалась о вас и руководстве рескома в целом?

– Это на ее совести пусть будет. Как можно к такому относиться. Мы ходатайствовали об его освобождении от участия в СВО. Документы рассматривали в обычном порядке. Военкомат и комиссия республики. Комиссия отказала.

«Савву спасать надо, но не за счет мандата»

В разговоре с корреспондентом «КП – Якутия» Иннокентий Романов уточнил, что в разговоре с «Якутск Вечерний» он сказал, что вопрос до конца не решен. По его словам, это было его личное решение.

– У меня самого начала не было желания передавать мандат. Конечно, я хотел помочь Савве освободиться, но другими способами. Потом меня пригласили Губарев и Куличкин. Сказали, ситуация такая, надо выручать. Я согласился. Меня начали все хвалить и все такое. Но поднялась волна и тех, кто недоволен. Это мои избиратели и ряд известных коммунистов. Они объяснили, что это будет плохо для партии и в определенной мере для самого Саввы.

Потому что мы его как бы отмазываем, в то время как остальные 4000 якутян сражаются. Это ему хуже будет для репутации. Сейчас он свою репутацию сохраняет. Если бы он получил мандат, то конечно бы остался дома, но репутацию бы себе здорово подмочил. И на него могла бы пресса наехать. И для партии это тоже было бы плохо.

В конечном итоге я несу ответственность перед своими избирателями, о чем мне тоже сказали. Что я не имею права сдавать мандат, когда за меня две тысячи с лишним человек проголосовали. В итоге я принял решение, что лучше будет и для партии, и для Саввы, если я останусь при своем мандате. Несмотря на его ситуацию с семьей.

Зачем Савва вообще принял решение ехать в зону СВО, если у него такое сложное положение в семье? Зачем, спрашивается. Это был его выбор. А теперь мы виноваты, что он сражается, а мы не можем его освободить. Он выбор сделал, и я сделал свой. В перспективе это решение будет более правильное.

Понятно, что сейчас много обвинений. Губарева обвиняют, меня. С человеческой точки зрения понять можно. Но решение свое менять не буду. Савву спасать надо, но не за счет мандата.

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