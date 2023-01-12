«Не верьте». Якутский коммунист Савва Михайлов назвал фейком новость о его надругательстве над корейским «Сноуденом»

Савва Михайлов. Фото: Ulus.media

Вечером 11 января Якутию всколыхнула новость, которую распространил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, якобы 26-летний гражданин Южной Кореи Квон обвинил в насильственных действиях сексуального характера зампредседателя Госкомитета Якутии по занятости населения, члена КПРФ Савву Михайлова.

Савва Михайлов — один из немногих чиновников, который добровольно в октябре прошлого года мобилизовался и поехал в зону проведения СВО. Сейчас по состоянию здоровья он находится в Москве, где и произошел этот скандал.

В публикации канала отмечалось, что гражданин Южной Кореи прибыл в Россию, чтобы просить политического убежища, за что его и прозвали «корейским Сноуденом». Но с собой у него были только доллары, и при заселении в гостиницу у мужчины отказались принимать иностранную валюту. И тут якобы на помощь корейцу пришел Савва Михайлов и предложил переночевать в его номере.

Позже Квон заявил, что чиновник в номере совершил над ним насильственные действия сексуального характера. Сам же Савва Михайлов выпустил видеообращение, в котором призвал не верить этой «ужасной новости».

«Я сразу скажу, что это стопроцентная подстава, чья-то игра, [которая] имеет определенный контекст. Я сегодня же после публикации обратился к профессионалам — адвокатам, депутатам — чтобы вместе защитить честь и репутацию человека. Не только меня, но и в целом человека, потому что не должно быть такого — написал, распространил и не отвечаешь. Поэтому мы готовим иски, и пусть следствие разберется», — добавил чиновник и отметил, что уверен в своей победе.

Также Михайлов сообщил, что после выздоровления вновь собирается в зону проведения СВО, а пока занимается помощью мобилизованным, не только из Якутии, но и из других регионов.

«Сейчас я стабилизировался, здоровье улучшается, поэтому я обратно собираюсь, но страшная новость всех нас шокировала. Я обязательно с этим разберусь. А так попрошу земляков, товарищей, всех — не верьте», — заключил якутский коммунист.

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