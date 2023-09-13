На реализацию мастер-плана Якутска потребуется свыше 550 миллиардов рублей

В рамках мастер-плана предусмотрено расселение из аварийного жилья и строительство нового микрорайона «Спортивный». Фото: АО СЗ «РИА»

Объем средств, необходимых на реализацию мастер-плана Якутска, оценивается в 558 миллиардов рублей. Об этом глава Якутска Евгений Григорьев сообщил ТАСС во время ВЭФ.

– Из них мы рассчитываем получить федеральное финансирование порядка 280 миллиардов рублей до 2032 года, – отметил он.

Около 90 миллиардов рублей планируется привлечь из республиканского и муниципального бюджетов. Остальная часть – вложения частных инвесторов.

Напомним, в Якутии был принят указ о развитии столицы республики на период до 2032 года. Таким образом, к своему 400-летию Якутск должен стать лучшим городом на вечной мерзлоте.

Ранее мы писали, что в рамках мастер-плана планируется строительство Ленского моста, первого на Дальнем Востоке многофункционального кинопавильона полного цикла, Арктического центра эпоса и искусств, межвузовского кампуса, Парка будущих поколений и других крупных объектов.

Также в мастер-плане предусмотрено расселение из аварийного жилья, реновацию 2,4 и 17-го кварталов, где сконцентрировано наибольшее количество аварийных ветхих домов города. Там создадут новый микрорайон «Спортивный». Подробнее читайте по ссылке.

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