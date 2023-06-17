В Якутске построят кинопавильон и спорткомплекс с аквапарком

Фото: АГиП Якутии

На полях XXVI Петербургского международного экономического форума Якутия и МинАрктики России подписали соглашение о строительстве объектов инфраструктуры, включенных в мастер-план республики, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Оно включает модернизацию наружного освещения города. Это позволит достигнуть 100% уровня освещенности и тем самым снизит количество ДТП.

Также, согласно документу, обновят парк культуры и отдыха. Здесь появятся новые объекты, спортивные и детские площадки, молодежно-патриотический парк, спортивно-оздоровительный комплекс, благоустроят Комсомольскую площадь. Концепция разработана городом совместно с АНО «Парки России» и ВЭБ.РФ.

Кроме того, должны создать многофункциональный кинопавильон, единственный на Дальнем Востоке кинотехнологический центр полного цикла. Появятся современные павильоны для съемок; студии звукозаписи, в том числе оркестра, шумооформления, перезаписи, монтажа, цветокоррекции, создания визуальных эффектов; костюмерные, гримерные, реквизиторские, различные мастерские.

А центральным объектом кинопавильона станет круговой XR-экран с охватом в 360°, который позволит воссоздавать необходимые локации и интерьеры круглогодично, вне зависимости от погодных условий.

«Отрадно, что Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поддерживает Якутию. Все те объекты, которые будут построены с использованием Дальневосточной концессии, сделают Якутскую городскую агломерацию более современным, красивым и благоустроенным», — прокомментировал подписание соглашения глава Якутии Айсен Николаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии построят единственный на Дальнем Востоке кинотехнологический центр полного цикла (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.