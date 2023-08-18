Пропавших в Якутии ягодников нашли спустя две недели веселыми и отдохнувшими

Две недели супруги отдыхали в лесу, пока их искали в двух регионах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Владимир Корнев и Оксана Тарасова выехали еще 4 августа из поселка Первомайский Тынденского округа Амурской области по ягоды в сторону якутского города Нерюнгри и пропали.

Супруги обещали родным позвонить, но в установленное время не вышли связь. Обеспокоенные родственники забили тревогу.

Две недели в двух соседних регионах велись поиски. В соцсетях разослали ориентировки и фото их машины. Выдвигались самые разные версии, что с ними могло произойти. Но оказалось, что все они никуда не годятся.

Как пишет Nerulife, потеряшки нашлись веселыми и отдохнувшими. Все это время они проводили с пользой в лесу: собирали ягоды, выезжали из леса и продавали «улов», закупались в ближайшем магазине, а потом снова возвращались в тайгу на тихую охоту.

Похоже, сбор в этом году у них был богатый. Потому что за столь увлекательным занятием пара совершенно позабыла, что обещала позвонить родным.

По словам опытных поисковиков ПСО «Амур», впервые на их памяти потеряшки вернулись домой такими бодрыми, веселыми и отдохнувшими.

Ориентировки разослали по соцсетям. Фото: Nerulife

Ориентировки разослали по соцсетям. Фото: Nerulife

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