Здоровью бабушек, двое суток проплутавших в якутской тайге, ничего не угрожает

Бабушек вывезли из леса на вертолете. Фото: Служба спасения Якутии

В Службе спасения Якутии поделились подробностями спасения отчаянных бабушек, ушедших по ягоды и потерявшихся в якутской тайге.

Старшей из подруг — 84 года, младшей — 73 (а не 79, как сообщалось ранее). Пожилые женщины вышли из дома утром 1 сентября из села Арылах (Усун-Кюель) Верхнеколымского района в лес и не вернулись обратно. Положение осложнилось тем, что женщины жили одни и никому не сказали, что идут в лес. Поэтому их поиски начались только 2 сентября.

Пропавших нашла одна из наземных поисковых групп. Фото: Служба спасения Якутии

Местные жители прочесали близлежащую местность, но следов бабушек не обнаружили, поэтому поздним вечером 2 сентября попросили Службу спасения привлечь для поисковых работ авиацию.

Также на поиски вылетели опытные спасатели Колымского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. В итоге бабушек обнаружила одна из наземных групп, а вертолет вывез спасенных в районный центр — поселок Зырянка.

Здоровью пожилых женщин сейчас ничего не угрожает. Фото: Служба спасения Якутии

Пожилых женщин обследовали и оказалось, что их здоровью ничего не угрожает, несмотря на стресс от проведенных в якутской тайге двух дней. Молодцы, бабушки!

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