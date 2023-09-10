Лидирует Айсен Николаев: предварительные итоги выборов главы Якутии

Первые итоги выборов главы Якутии. Фото: Центризбирком Якутии

Центризбирком Якутии опубликовал предварительные итоги выборов главы республики.

На 22:10 обработано 9,62% протоколов.

По результатам на данный момент лидирует кандидат от «Единой России» Айсен Николаев с 79,77% голосов. На втором месте — Виктор Губарев (КПРФ), 8,14%, на третьем — Игорь Борисов («Коммунисты России»), 5,02%, на четвертом — Гаврил Парахин (ЛДПР), 4,13%.

Первые итоги выборов главы Якутии. Фото: Центризбирком Якутии

Работа будет идти без перерыва до установления итогов голосования.

Выборы народных депутатов Якутии

На выборах народных депутатов Якутии седьмого созыва по состоянию на 22:45 10 сентября 2023 года обработано 7,04% протоколов УИК:

«Единая Россия» — 60,15%

Партия «Новые люди» — 11,10%

КПРФ — 10,87%

«Справедливая Россия — За правду» — 7,77%

ЛДПР — 6,20%

Партия «Родина» — 1,41%.

Предварительные итоги выборов народных депутатов Якутии. Фото: Центризбирком Якутии

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