Нехватка полива, скудная почва и мало деревьев. Что не так с озеленением в Якутске

Эксперименту по озеленению по улице Петра Алексеева уже третий год

Бытует мнение, что Якутск не утопает в зелени и цветах из-за сурового климата, но эксперты с этим не согласны. «КП – Якутии» узнала, что нужно изменить в столице республики в посадке растений и уходе за ними.

В 2021 году появился проектный офис по озеленению, где профессиональные цветоводы и общественники дали свои рекомендации мэрии.

Раньше в городе могли посадить 10 тысяч деревьев, из них 9 900 к осени умирало, зато в отчетах красовалась крупная цифра. Также было и с миллионом цветов, это не должно повторяться, уверен председатель проектного офиса и экс-председатель Общественного совета Якутска Андрей Высоких.

По его словам, в городе выделяется достаточно денег на озеленение при строительстве дорог, домов и других объектов, но требуется систематизация подхода.

Цветам и деревьям в Якутске не хватает полива

Все, кто хоть раз садил растения в городе, без раздумий отмечают, что основная проблема – в организации постоянного полива.

Зеленая зона возле Станции скорой помощи

Так, для экспериментальной площадки на Петра Алексеева, на котором партнеры благотворительного фонда «Синет Спарка» пробуют различные методы озеленения, Арктический агротехнический университет провел систему орошения. Для этого пришлось пройти сложный процесс согласования с «Водоканалом», сообщила декан факультета лесного комплекса и землеустройства Арктического государственного агротехнологического университета Мария Слепцова.

На 203 микрорайоне высаженный этим летом газон сначала поливали с помощью летнего водопровода, выведенного из ближайшего ресторана. Но его напора оказалось недостаточно, поэтому, как и почти везде в Якутске, приходится вызывать водовозки.

Новенький газон на 203 микрорайоне

– Не хватает поливочной системы, хорошо, если она будет централизованной. У нас очень мало дождей, а лето жаркое и растениям тяжело. Мы поливаем привозной водой, ограниченный объем мешает работе, – рассказала Анна Тихонова, директор компании «Зеленый рай», которая также участвует в проекте «Синет Спарка».

По словам председателя проектного офиса и экс-председателя Общественной платы Якутска Андрея Высоких, в идеале саженцы лучше поливать речной водой, сейчас же для этого используют водопроводную воду.

Почва в Якутске оставляет желать лучшего

Многие зеленые зоны в городе отличаются засоленной или каменистой почвой, это признавал сам глава города Евгений Григорьев. При этом в столице нет правильного рынка земли, отмечают специалисты проектного офиса. Они настаивают на создании полигона почвосмеси.

– Такое предприятие могло бы работать по принципу бетонного завода, то есть им заказывают бетон определенной марки, и они готовят именно его. Также для разных видов растений должна быть определенная почвосмесь. Для этого нужны разные виды песка, чернозем, торф и так далее. Можно было бы приходить покупать конкретную смесь под цветы или яблони, к примеру, – озвучил Андрей Выскоких.

По словам представителя АГАТУ, не везде нужна полноценная замена земли, чаще растениям требуется постоянный уход хотя бы в первые годы после посадки.

Городу нужен питомник саженцев

Как рассказали в Службе эксплуатации городского хозяйства, для улиц Якутска пересаживают деревья и кустарники из охранных зон газопроводов и опор ЛЭП. Именно поэтому вокруг одни березы, сосны и настоящее засилье кустарниковых ив (в простонародье тальники), которые распространяется самосевом, особенно по заболоченным участкам.

Сквер на Федора Попова

При этом в столице Якутии прекрасно растут не только эти типичные для региона растения. Андрей Высоких проверил это на своем участке в селе Пригородном, где цветут 15 кустов сирени и шестиметровые яблони. Также в городе уже высаживали акации, рябины и другие деревья.

В Якутске уже пару лет обсуждают создание нового питомника саженцев. Самостоятельно растения выращивают АГАТУ, Ботанический сад и «Зеленый рай», но даже их обобщенных возможностей не хватит на весь город.

Питомник цветов. Фото: "Зеленый рай"

– Наш питомник размером всего 3 гектара, это совсем небольшая площадка. Если город планово озаботится озеленением, то должен быть муниципальный питомник. Растительный мир огромен, и питомники могут быть разными: для древесных растений, хвойных пород, многолетних цветов, – сказала Анна Тихонова.

Также не стоит недооценивать шиповники, считают в АГАТУ. Этот представитель семейства Розовые, не только обладает шипами и полезными ягодами, но и может порадовать красивыми цветами.

Больше деревьев и кустов, меньше цветов

Система озеленения в Якутске слишком усложнена, считает Мария Слепцова, которая более 15 лет читала дисциплину «Экология городской среды» у инженеров строителей в Якутском госуниверситете. Например, по техзаданию на площади Ленина просят высадить 16 тысяч цветов.

– Это очень большой расход, требующий огромного труда. Не придерживаюсь мнения, что цветы нужно выращивать площадями. Городу стоит больше внимания уделять деревьям и кустарникам. В общественных местах стоит лишь частично оставить цветы, высаживать не так массово и рамочно, – советует она.

Сквер на перекрестке проспекта Ленина и Курашова

Мария Слепцова привела пример из начала 2000-х годов, когда в преддверии игр «Дети Азии» студгородок был засажен деревьями. На этом настоял ректор ЯГУ Анатолий Алексеев. Теперь 66 корпус общежития утопает в зелени, хотя изначально на этой территории не было ничего. В целом, территория СВФУ превратилась в одно из красивейших мест Якутска.

Руководитель «Зеленого рая» добавляет, что в городе нет практики ухода за деревьями и кустарниками. В 2022 году компания проводила санитарную формовочную обрезку иссохших ветвей деревьев по улице Ярославского. Эта процедура идет на пользу растениям и должна быть регулярной.

Ответственность за отсутствие озеленения

Общественники и агрономы надеются, что в Якутске вырастет число людей и предприятий, которые присоединятся к посадке деревьев и цветов.

– К сожалению, пока потребительское отношение преобладает. Говорят, вот город грязный, так он грязный, от того, что люди кидают окурки, и домашние собаки справляют нужду, где попало, а все валят на мэра. Также и с озеленением, – говорит экс-председатель Общественной палаты.

Места, где бы не помешало заняться озеленением

По мнению декана АГАТУ, необходимо обязывать предприятия озеленять свою территорию. По ее словам, посадить 10-20 горшков с цветами не так сложно.

– Я люблю наш город и очень болею за озеленение, в котором участвую с 2000-х годов. Озеленять весь город – это очень сложная работа. Надеемся, главный садовод сможет все организовать. По-хорошему ей нужна команда из агрономов, биологов, архитекторов-ландшафтников, тогда они сделают революцию, – подытожила декан АГАТУ.

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