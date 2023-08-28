Красота своими руками. Как горожане и бизнес преображают внешний вид Якутска

Как горожане и бизнес влияют на внешний вид Якутска

Тут и там в Якутске распустились цветы, это заслуга не только городских служб. Эти герои не носят плащи, а добровольно берутся за лопаты и лейки, чтобы любимый город становился лучше. «КП — Якутия» расскажет о доблестном труде горожан и красивейших дворах столицы.

Об одном из самых ярких примеров неравнодушного отношения к городу со стороны предпринимателей, горожан наша редакция уже писала. Подробнее о проектах озеленения благотворительного фонда «Синет Спарк», компании Drivee и их партнеров читайте по ссылке.

Больше 30 лет жительница Якутска ухаживает за цветами в городе

Говорят, один в поле не воин, это выражение опровергает простая пенсионерка Тамара Торокова. Каждую весну она украшает цветами не только двор своего дома, но и множество других уголков Якутска. Именно ее стараниями расцветают клумбы возле Дома печати, Республиканской офтальмологической больницы, Дома ребенка и даже на Хатынг-Юряхе.

– Начала высаживать, когда развалился Советский Союз. Как-то ездила на курорт, после этого захотелось, чтобы и у нас было так же красиво. Сейчас на пенсии, поэтому хожу ухаживать за растениями с утра как на работу. Некоторые думают, что я сажаю цветы и деньги зарабатываю. Это не так. Все делаю добровольно, просто люблю красоту, – отмечает горожанка.

Примеры результата труда Тамары Тороковой возле офтальмологической больницы, у Дома печати, у Кардиологического центра у Якутпромстроя, на Хатынг-Юряхе. Фото из архива Тамары Тороковой

В прошлом Тамара Торокова единственная в Якутии женщина-каменщик, ставшая заслуженным строителем республики. За 30 лет стажа участвовала в строительстве многих зданий в городе, к примеру, Института космофизики. Свой дом на проспекте Ленина строила сама, с гордостью говорит женщина.

Сегодня она без сожаления тратит свою пенсию на саженцы и инструменты, иногда даже и на воду. За рассадой ездит на рынок на автобусе. Трудолюбивая пенсионерка сумела сделать столице республики один из самых ценных подарков, который не исчезает с приходом холодов. Именно она высадила целую аллею берез у стен Национального центра медицины. Теперь пациенты и врачи наслаждаются прекрасным видом.

В последние годы республика озабочена созданием общественных пространств (парков, площадей, скверов) в городах и селах. А обычная горожанка начала этим заниматься еще в начале 90-х годов. Фото из архива Тамары Тороковой

Тамара Торокова не только высаживает цветы, но и сама красит клумбы, даже закупает скамейки по мере возможности. Именные лавки стоят у глазной больницы, Преображенского храма и в аллее Национального центра медицины.

Женщина не только садит и поливает цветы, но и белит клумбы, устанавливает и красит скамейки. Фото из архива Тамары Тороковой

Несмотря на свои 76 лет, она сама таскает воду в 5-литровых бутылях.

– Мне несложно. Пока ноги ходят, буду продолжать, – уверенно заявляет женщина.

Уже шестой год ее номинируют на присвоение статуса «Почетный гражданин города». Действительно, кто как ни она достойна этого звания.

Цветущие дворы Якутска: забота, которую видно издалека

К счастью, в нашем городе Тамара Торокова не одна, хоть и не с таким размахом. Чаще всего горожане украшают свои дворы цветами.

Красочный двор между домами 4/1 и 4/2 по улице Аммосова. Фото: KP.RU

В управах городских округов с благодарностью вспоминают старост таких домов.

Красота на Чернышевского, 12 и 12/1. В 2022 году этот двор был признан лучшим в городе. Фото: KP.RU Фото: KP.RU

У самых дружных домов хватает сил на работу не только на клумбу у своих подъездов. К примеру, в начале проспекта Ленина жильцы сами озеленили ближайший сквер.

Двор на проспекте Ленина 7 и 7/2. Ближайший сквер жильцы озеленяли сами. Фото: KP.RU

– Некоторые жители сами просто выходят во дворы и озеленяют. Некоторые просят помощь у округа. Мы распределяли чернозем и рассаду. Конечно, такая инициативность значима. Во-первых, это разгрузка бюджета, плюс пропаганда озеленения, экопути, бережного отношения к природе и городу, – рассказали в управе Центрального округа.

Мусульмане Якутска преобразили улицу Пирогова

Район мечети заиграл новыми красками после того, как часть улицы Пирогова засадили цветами. Как рассказал «КП – Якутии» имам Соборной мечети Якутска Муса Сагов, здесь постарались верующие-мусульмане.

В 2005 году открылась мечеть в Якутске, с тех пор ее территорию старательно обхаживают, сейчас здесь идет возведение пристроя. Недавно верущие решили, выйти с саженцами за пределы мечети. Фото: KP.RU

– Как мечеть построили, мы начали заниматься озеленением у себя во дворе, на забор вешали цветы в горшках. В прошлом году начали засаживать улицу, победили в конкурсе озеленения. Все делаем своими силами, каждый день ухаживаем, поливаем утром и вечером. Хотим, чтобы город был красивым, чтобы приятно было рядом с мечетью и прихожанам, и простым прохожим. Красота спасет мир, – уверен он.

В будущем году еще больше зеленых зон улицы Пирогова украсят цветами. Фото: KP.RU

Он отметил, что будет еще красивее. Планируется увеличить зону озеленения на Пирогова.

Цветочное оформление как первое положительное впечатление

Бизнес в Якутске тоже стремится выглядеть презентабельно, ведь всем известно, встречают по одежке.

Ухоженная территория якутского представительства "Сургутнефтегаз" по улице Орджоникидзе. Фото: KP.RU

Образцом может служить Якутское представительство ПАО «Сургутнефтегаз». Оно открылось в 2008 году, и с 2009 года занимается благоустройством. Каждый год горожане видят возле здания компании по улице Орджоникидзе идеальный газон и цветочные композиции. Как пояснил КП – Якутии» заместитель директора Якутского представительства ПАО «Сургутнефтегаз» Тахир Минликаев, уход проводится ежедневно подрядчиком, а дизайн-проект согласуется с Управлением архитектуры при главе Якутии.

Цветочные композиции в центре Якутска. Фото: KP.RU

Но не только крупные компании стараются облагородить свой внешний вид. Малый, средний бизнес и библиотеки также вносят свою лепту в озеленение Якутска.

Уголки Якутска, которые радуют глаз. Даже небольшие киоски, магазины и салоны не прочь заниматься озеленением. Фото: KP.RU

И еще позитивные примеры, достойные похвалы: березовая аллея у Теплого озера от выпускников ЯГУ и очаровательные гномики и клумбы у школы №9.

Березы недалеко от СВФУ в 2018 году высадили бывшие студнты физического факультета 80-х годов. А гномиков можно увидеть в палисаднике по улице Дзержинского. Фото: KP.RU

Надеемся, что на этом активность горожан не угаснет и таких ухоженных уголков в Якутске будет становится все больше.

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