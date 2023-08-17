Затраты, проблемы и нововведения озеленения города. Как горожане и бизнес стараются сделать Якутск краше

На 203 микрорайоне предприниматели сами вызвались ухаживать за газоном и растениями. Фото: «Синет Спарк»

Каждое лето жителей Якутска окружают куцые тополя, заросшие камышом озера, потонувшие в сорняках зеленые зоны и засыхающие молодые насаждения. Скрыть эту печальную картину одними бархатцами и петуньями в центре города явно не удается. Благотворительный фонд «Синет Спарк» привлекает к озеленению бизнес, ученых и неравнодушных горожан.

Городу требуется более основательный подход уверены в «Синет Спарке». Третий год фонд ведет проект озеленения, который изначально был частью антипылевой программы. Ухоженные растения – один из значимых средств в борьбе с ненавистной пылью, которая и без дымов от пожаров загрязняет воздух и делает прогулки не комфортными.

Первый волонтерский опыт в Строительном округе

Первой ласточкой проекта стал участок на улице Петра Алексеева возле Станции скорой помощи. Ради этого пришлось пройти длительный процесс согласования с администрацией города и управой Строительного округа.

В 2021 году специалисты Арктического государственного аграрно-технологического университета и экокомпании «Зеленый рай» высадили здесь деревья, кустарники и газон по разным технологиям.

Озеленение у Станции скорой помощи. Справа 2021 год, слева 2023 год. Фото: «Синет Спарк» / KP.RU

К примеру, АГАТУ полностью заменил почву на более благоприятную и высадили неприхотливый шиповник, привычные березы и боярышник, цветы и разбили рокарий (каменистый сад).

Их коллеги из «Зеленого рая» оставили почвенный слой, но обогатили его биогумусом собственного производства. Вдоль дороги высажены 90 акаций, которые должны превратиться в живую изгородь, а также саженцы ели, сосны, рябины и яблонь. Часть будущих деревьев компания выращивает в собственном питомнике.

Этим летом специалистам университета пришлось заново высаживать газон из-за ДТП. Автомобиль вылетел с проезжей части и повредил зеленый участок. Фото: «Синет Спарк»

В этом году подведут итоги эксперимента.

– После 30 сентября наши партнеры подготовят рекомендации по своим технологиям, которые мы передадим администрации Якутска. Мэрия сможет использовать практику экспертов по озеленению в следующем сезоне, – руководитель «Синет Спарка» Александра Козулина.

«Казалось, что озеленение – это просто, но это не так»

В конце июня фонд открыл вторую экспериментальную площадку на 203 микрорайоне. С такой инициативой Инициаторами проекта стали бизнесмены, которые работают в 17 корпусе. С предложением преобразить участок перед зданием в «Синет Спарк» обратились ресторан «Зеленый город» и клиника «Яннамед».

Площадь участка по улице Ларионова 526 кв. м. Фото: «Синет Спарк». Фото: «Синет Спарк»

– Проблема озеленения в городе всегда была. Сами мы не разбираемся в этом, поэтому предложили общедомовой участок в качестве пилотного проекта. Эта идея перекликается с экологической концепцией заведения. На себя взяли его обслуживание, изначально казалось, что это просто, но это совсем не так. Для полива не было уличного водопровода, пришлось выводить из ресторана, – рассказала основательница ресторана «Зеленый город» Ирина Матвеева.

Она отметила, что напор летнего водопровода был слабый, из-за чего приходилось поливать по полдня. Технические проблемы на время помогли нивелировать дожди, но в последнее время пришлось вызывать водовозку.

Ухоженный газон разительно отличается от заброшенных участков с дикорастущей травой. Фото: KP.RU

– Учитывая скудный состав почвенной смеси, пришлось внести биогумус и дерновую почву. При постоянном поливе семена газона быстро всходят. Огорчил тот факт, что было много строительного мусора. Из-за этого много времени ушло на санитарную очистку и благоустройство территории. Тем не менее мы рады, что в городе появилось еще одно красивое зеленое место, которое будет радовать горожан, – рассказали работники компании «Зеленый рай», занимавшиеся непосредственно высадкой растений.

Увы, к середине августа трава совсем высохла. По словам Александры Козулиной, была нарушена технология ухода.

– К сожалению, не было того объема полива, который требуется в первое время для укрепления корней. Плюс при прополке сорняков затоптали газон, – пояснила она.

Из-за неправильного содержания растения начали сохнуть. Партнеры проекта обсудили методы их спасения. Фото: «Синет Спарк»

Взявшие на себя ответственность предприниматели не планируют бросать это дело. Чтобы спасти ситуацию, они проконсультировались с агрономом «Зеленого рая». Он посоветовал для реанимирования погибающих растений больший объем полива. Местные жители вызвались помочь в борьбе с сорняками. Люди оценили старания участников проекта и то, как украсился их район.

– Трава многолетняя, где есть проплешины будем досаживать. Мы верим, что проект совместными усилиями получится, и это будет позитивным примером для других районов и предпринимателей. Я даже заметила, что в этом месте стало меньше мусора, люди стараются не топтать. То есть, когда видно, что кто-то ухаживает, есть уважение со стороны горожан. Мы стремимся к тому, чтобы город был зеленым, – отметила Ирина Матвеева.

Якутску нужно больше зеленых зон

В «Синет Спарке» мечтают, что озеленением озаботится не только мэрия и редкие добровольцы. Важно помнить, что просто воткнуть куст или забросить семена даже в благодатную почву не получится.

– Как выяснилось, даже уход за газонами – это огромный труд и достаточно солидная статья затрат для бизнеса. Здорово, что есть инициатива от бизнеса и горожан всячески участвовать в озеленении. Надеемся, что кейс 203 микрорайона будет успешным, и, возможно, другие предприниматели подумают о территории за пределами их здания, – заключила Александра Козулина.

Всего за неделю должного ухода участок на Ларионова преобразился. Фото: «Синет Спарк»

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