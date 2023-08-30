«Родина высоко оценила ваш подвиг». Героям России из Якутии вручили по 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии вручил по 1,5 миллиона рублей Героям России. Фото: НВК «Саха»

В среду, 30 августа, в Доме правительства в Якутске прошло чествование Героев России наводчика-оператора Алексея Неустроева и механика-водителя танка Филиппа Евсеева.

«Родина высоко оценила ваш самоотверженный подвиг, ваши отточенные профессиональные действия, совершенные на поле боя в самый решающий момент. Весь мир видел, и мы все видели, гордились и переживали, как со снайперской точностью, быстро маневрируя, вы уничтожили силы врага, во много раз превосходящие ваши», — сказал на церемонии глава Якутии Айсен Николаев.

И вручил каждому по сертификату на 1,5 миллиона рублей.

Также обоим подарили по путевке на Ленские столбы. Но Алексей отказался от круиза.

Подвигу танкистов посвятили песню. В этот день состоялась ее презентация.

Бойцы с непривычки устали от свалившегося на них всеобщего внимания и отказались от общения с прессой.

Напомним, экипаж танка «Алеша» на запорожском направлении вступил в неравный бой против восьми танков и бронемашин противника и вышел из него победителем.

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