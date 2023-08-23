Разрыв связок, потеря 12,5 килограмм и зуба. Как якутский актер готовился к роли призера Олимпиады

В Якутске сняли фильм о триумфе советских спортсменов на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Фото из архива Дьулусхана Андросова

Ради роли олимпийского призера по вольной борьбе молодой актер Дьулусхан Андросов сбросил 12,6 килограмм всего за 1,5 месяца. О себе и своей карьере в кино он рассказал в якутской соцсети «Заметки».

Исполнители главных ролей в фильме "Триумф". Фото из архива Дьулусхана Андросова

Этим летом в Якутске завершились съёмки спортивной драмы «Триумф». Лента повествует о легенде советской вольной борьбы Дмитрии Коркине, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. Он подготовил сразу трех призеров Олимпийских игр в Монреале 1976 года: чемпиона, Павла Пинигина и двух серебряных медалистов Романа Дмитриева и Александра Иванова. Роль последнего в фильме исполнил Дьулусхан Андросов.

Со студенческого КВНа в якутское кино

С детства молодой человек увлекался футболом, боксом и танцами. Закончил СВФУ по специальности учитель русского языка и литературы. Впервые попал в кино как участник массовки в фильме «15 дней» в 2015 году.

Молодой шоумен до похудения. Фото из архива Дьулусхана Андросова

Еще со школы он играл в КВН, даже помогал развивать это движение в республике в рамках «Лиги Саха КВН». Именно благодаря любимой игре получил свою первую главную роль в 2017 году.

– Во время игр часто в жюри сидел Степан Порядин (якутский актер и продюсер, прим. KP.RU). В начале лета он позвал на кастинг. Когда фильм «Мои белые ночи» вышел в прокат, я почувствовал, какого это быть популярным. Я был ещё студентом, люди оглядывались и начинали шептаться. Если честно, я тогда почувствовал себя очень неуютно, и все последующие 5 лет отказывался от подобного опыта.

Фильмы с участием Дьулусхана Андросова

Вместо кино Андросов сосредоточился на блогинге и рекламе. С друзьями стал развивать творческое объединение «Buoyunц», снимать вайны и влоги. Занялся также популяризацией местного стендапа.

«Триумфальное» похудение с 72,6 кг до 60 кг

В феврале 2023 года в соцсети Дьулусхану отправили приглашение на съемки. Как признается парень, сначала он хотел отказаться, но узнав, о чем будет фильм, передумал.

– Спорт в моей жизни занимает не последнюю роль, поэтому я заинтересовался. Мне предложили сыграть самую драматическую роль – роль Александра Иванова. Прочитав сценарий, я проникся его историей. До этого момента вся моя жизнь была тесно связана с комедией, и мне стало интересно, смогу ли я справиться с драмой.

Справа Дьулусхан Андросов. Слева Александр Иванов. Фото из архива Дьулусхана Андросова

На тот момент он весил 72,6 кг., а его герой выступал в категории до 52 кг. К подготовке к роли он подошел серьезно и незамедлительно начал тренировки.

К слову, у молодого человека уже был опыт крутого похудения. За время пандемии в 2020 году он поправился до 86,5 кг, затем сбросил 20 кг. Теперь ему важно было не просто скинуть килограммы, но и набрать мышечную массу, чтобы выглядеть как профессиональный спортсмен.

– До начала съёмок я регулярно посещал спортивный зал. Я отказался от всех своих заказов на проведение мероприятий. Всё своё свободное время проводил в тренажерном зале. Я полностью исключил из своего рациона все газировки, фаст-фуд, в общем всю нормальную и вкусную еду, – смеется он.

Последствия упорных занятий новичка в вольной борьбе. Фото из архива Дьулусхана Андросова

Для эффективности парень не только нашел личного тренера, но и записался к диетологу. Беспрекословно выполнять все их требования было сложно, признается Андросов, а для организатора тусовок – это настоящий вызов.

– Было время, когда я питался одной отварной курицей и рисом. Представьте, вы с друзьями в неформальной обстановке, все вкусно едят и пьют, что хотят, а тебе можно разве что, только воду без газа.

С преодолением привычных пищевых привычек ему помогали его девушка и близкие друзья, за что он им крайне благодарен.

Результат похудения на лицо. Фото из архива Дьулусхана Андросова

По сценарию, когда Александр Иванов приезжает для участия на олимпиаде, ему говорят ещё скинуть вес. Актеру требовалось продемонстрировать все эмоции и физические трансформации. Для этого он скинул еще вес, ведь камера добавляет несколько килограмм.

– В какой-то момент для того, чтобы иметь силы выступать на ковре вольной борьбы, я ел кусочек горького шоколада… Мой конечный результат в весе составил 60-61 кг.

Последствия тренировок и резкого похудения: серьезная травма и потеря зуба

По словам якутянина, вольной борьбой он никогда не занимался, а в кадре важно было не только выглядеть как подтянуто, но и правильно двигаться. В марте его жизнь кардинально поменялась. Понедельник-среда-пятница – уроки вольной борьбы, вечером занятия по актёрскому мастерству, при этом парень не забывал в свободное время качаться.

– Тренировки дались мне сложно… Уже на втором занятии по вольной борьбе я получил травму. Тем не менее, я терпел и не остановил тренировки. Мне было больно, но я понимал, всю ответственность, ведь в фильме я исполняю роль, не побоюсь этого слова, великого человека.

Геройство на ковре не прошло даром. Одно из занятий пришлось прервать из-за адской боли. К счастью, рядом дежурили врачи, которые тут же оказали первую помощь. Актеру диагностировали разрыв связок грудной клетки. Полмесяца он посещал физиотерапию. Но несмотря на это, продолжил постигать азы вольной борьбы.

Сразу после травмы. Фото из архива Дьулусхана Андросова

– Пусть и в щадящем режиме, но я тренировался каждый день. До съёмок оставалось только 2 месяца, и я просто не мог себе позволить выбиться из графика. Когда прошёл полный курс физиотерапии, перестал чувствовать боль. Врачи сказали, что эта травма все равно может давать о себе знать в течении жизни, то есть она всегда будет со мной. Но пока, я её слава богу, не чувствую.

Резкая смена питания и потеря веса сказалась не только на фигуре актера, но и на здоровье. В июле у него выпал зуб.

Вместе с килограммами организм потерял и здоровый зуб. Фото из архива Дьулусхана Андросова

– Мне сказали, что это из-за недостатка минералов, ведь это был здоровый зуб. Зато, в качестве бонуса я привёл своё тело в идеальную для меня форму.

Готов к новым киноиспытаниям!

После окончания съемок актер вздохнул с облегчением. – Это был невероятный и опыт, я благодарен съёмочной группе, организаторам за доверие и близким за их поддержку. Только представьте, у меня с марта по август, не было ни одного выходного дня, за что я отблагодарил себя путешествием за границу, считаю, что заслужил отдых.

Сегодня актер рад фигуре своей мечты. Фото из архива Дьулусхана Андросова

Несмотря ни на что, Дьулусхан Андросов не прочь вновь подвергнуть свой организм испытаниям ради кино. Если, к примеру, для нового фильма потребуется набрать вес, он готов, главное, чтобы роль была интересной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Якутия — это не только про этнику». Режиссер Степан Бурнашев — о съемках фильма «Айта», широком прокате и шовинизме

Показы остросюжетной якутской драмы «Айта» стартовали по всей России (подробнее)

Наравне с «Сердцем Пармы». Как якутский фильм «Зина и Леха» стал одним из самых кассовых в России

Якутская комедия уже три недели входит в число самых кассовых фильмов октября в России (подробнее)

-Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.