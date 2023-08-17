Дышим полной грудью. Роспотребнадзор не зафиксировал в Якутске загрязнений воздуха

Роспотребнадзор не зафиксировал вредных веществ в воздухе Якутска. Фото: KP.RU

По данным на 14:00 часов 17 августа, в столице Якутии не выявлено превышения вредных веществ в атмосферном воздухе, информирует Роспотребнадзор республики.

Напомним, с 9 августа Якутск охвачен едким дымом от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района. Больше недели в крупнейшем городе Якутии специалисты обнаруживали превышение допустимой концентрации вредных веществ.

В четверг днем было проведено 35 исследований в Якутске и 4 районах (п. Усть – Мая Усть-Майского района, с. Сунтар Сунтарского района, г.Нюрба Нюрбинского района, г.Алдан Алданского района).

– По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в 1 исследовании по 1 показателю в с.Сунтар диоксид азота до 1,18 ПДК. По остальным химическим веществам (оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, взвешенные частицы PM 2,5 и PM 10, взвешенные вещества, формальдегид, сажа (углерод)) превышений ПДК не выявлено, – сообщается на сайте Роспотребнадзора Якутии.

При этом еще утром 17 августа индекс качества воздуха по данным AQI оценивался как вредный. По данным на 14:00, датчик фиксировал концентрацию PM2.5, в 17,4 раза превышающую рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение.

Данные на 14:00. Скриншот AQI

В последние дни смог рассеялся. Как предупреждал Якутский гидрометцентр, к концу недели задымление может вернуться в Якутск.

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