Едкий смог от лесных пожаров из соседних регионов накрыл Якутск

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Жители Якутска еще с вечера 8 августа заметили неприятный запах дыма. Роспотребнадзор Якутии отчитался об исследовании воздуха в столице региона. В правительстве республики рассказали, откуда ветер принес дым.

В Якутске превышен показатель диоксида азота

На утро 9 августа в Якутске проведено исследование 16 проб атмосферного воздуха. Предельно допустимая концентрация химических веществ превышена по 2 показателям: взвешенные частицы РМ – 2,5 – до 1,2 ПДК при ПДК не более 0,16 мг/м3, взвешенные частицы РМ – 10 – до 1,1 ПДК при ПДК не более 0,3 мг/м3.

По результатам исследований установлено превышение по диоксиду азота до 1,2 раз. По остальным химическим веществам (взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод)) отходов от нормы не выявлено.

Дым в Якутске принесен из соседних регионов

В Минэкологии Якутии объяснили, откуда дует ветер и приносит запах дыма.

— Задымленность в городе связана с изменением направления ветра. В настоящее время воздушная масса собрала дым от Хабаровских, Амурских и Усть-Майских пожаров. Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск, — рассказал заместитель министра экологии Андрей Коноплев.

Он добавил, что задымленность в Якутске может продержаться до конца недели.

Как узнала «КП – Якутия», несмотря на дымовую завесу в городе, в аэропорту столицы нет задержек рейсов.

Как жить в условиях смога. Рекомендации Роспотребнадзора

Ведомство рекомендует жителям минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток, особенно стоит ограничить прогулки детей. Советуют обильное питье не только воды, минералок, кисло-молочных напитков, но исключить употребление газировки, алкоголя и курения.

По возможности отказаться от физических нагрузок, а во время выраженной задымленности стоит вспомнить о средствах защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия. Проводить ежедневные влажные уборки, принимать душ несколько раз в день

– Рекомендуется изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями, – сообщается на сайте Роспотребнадзора Якутии.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

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