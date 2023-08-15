Якутское УГМС: дым от пожаров может вернуться к концу недели

Задымленность будет зависеть от того, какая лесопожарная обстановка будет складываться на юго-востоке. Фото: KP.RU

Дым от пожаров в городе Якутске и ряде районов рассеялся, но он может вернуться в конце недели с изменением направления ветра, сообщила на брифинге заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

Сегодня, 15 августа, наблюдается северный и северо-западный ветер, который через несколько дней вновь станет юго-восточным. С ним может принести дым со стороны Усть-Майского района, Хабаровского края и Амурской области.

«Как мы и говорили ранее, с переходом потоков на северный и северо-западный ситуация с задымлением улучшилась. В ближайшие сутки мы ждем еще северо-западный ветер, дальше — северо-восточный, и уже к пятнице ветер опять повернет на юго-восточный. Поэтому задымленность зависит от того, какая лесопожарная обстановка будет складываться на юго-востоке. В принципе дожди там прошли, они были в Хабаровском крае, так что надеемся, что это помогло тушению пожаров», — сказала Маршалик.

По ее словам, циклон, который принес облачную прохладную погоду с дождями разной интенсивности, в ближайшие сутки еще будет присутствовать на территории. Его центр смещается на заречные районы.

«В прошедшие сутки хорошие дожди у нас прошли в Усть-Майском районе, Хангаласском, заречных районах. Сильные дожди были в Сунтарском районе. Практически по всей территории были дожди, за исключением колымо-индигирских районов, где сохраняется сухая жаркая погода с температурой от 24 до 29 градусов. В ближайшие сутки ждем дожди по городу Якутску, но они будут небольшие по количеству. Ну, и на большей части ожидаем местами кратковременные дожди. Более значительные дожди будут в Томпонском и Оймяконском районах, грозы , ливни. Естественно, при грозах порывистый ветер до 15-20 метров в секунду и снижение температуры воздуха. Поэтому основная температура будет в пределах 18-23 градусов», — проинформировала она.

Также Татьяна Маршалик отметила, что с прошедшими дождями во многих районах понизился класс пожароопасности. Чрезвычайно высокий 5 класс сохраняется лишь в Намском и Горном районах, где дождей почти не было, а также на востоке Алданского района и на юге Томпонского. Но в Томпонском районе ожидаются осадки, после чего класс пожароопасности тоже понизится.

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