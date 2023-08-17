Экстремальная переправа: жители якутского села прыгают по обломкам разрушенного моста, чтобы выбраться из деревни

Когда лодки нет, приходится переправляться так. Фото: скриншот видео

В июле текущего года во время дождей размыло деревянный мост через реку Куйдусун в Оймяконском районе, связывавший село Орто-Балаган Сордоннохского наслега с селом Томтор и всем остальным миром. 416 жителей оказались заперты в собственной деревне.

Для восстановления связи с ними районная администрация пригнала на место моторную лодку, которая бесплатно переправляет нуждающихся на другой берег. Но полноценно заменить мост она, конечно, не может. И когда лодочник отдыхает, селяне с сумками и канистрами в руках прыгают по обломкам старого моста.

Видео одной из таких экстремальных переправ распространилось в четверг, 17 августа, в соцсетях.

Редакция «КП — Якутия» связалась с главой Сордоннохского наслега Альбертом Вензелем и узнала, как обстоят сейчас дела.

«Лодочник работает по графику. Он не может сидеть и ждать там круглыми сутками, придет кто-нибудь или нет. Иногда отлучается по другой своей работе. Поэтому надо заранее звонить, предупреждать. Не знаю точно, когда пришли к мосту люди на видео. Наверно, не по графику и без предупреждения, — рассказал глава. — Мост обещали восстановить до октября. Наши депутаты работают над этим вопросом. Но это не такое дело, что раз — начали строить и уже готово. Люди должны это понимать. Он считался самым большим деревянным мостом в Якутии. Думаю, скорее всего, когда вода спадет, откроют другой мост на объездном пути. Он может стоять, только когда воды мало. Большое течение его сразу уносит. Это тоже проблемный вопрос».

Продукты первой необходимости завезли еще весной. Товар, строительные материалы и прочее переправляют так же на моторной лодке.

Сами сордоннохцы уже привыкли к трудностям и на видео со смехом переправляются через реку. Оптимизм помогает им выживать в непростых условиях.

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