В Оймяконском районе подтоплены три населенных пункта и размыта дорога

Фото: Минэкологии Якутии

Из-за продолжительных дождей в верховьях рек Индигирка и Куйдусун поднялся уровень воды, подтоплены населенные пункты в Оймяконском районе, сообщает Минэкологии Якутии.

– подтоплены низменные участки Оймякона, Томтора и Сордонноха

– размыто дорожное полотно примерно на 156 км. республиканской дороги «Оймякон» у села Томтор. Прервано дорожное сообщение между селами Томтор и Сордоннох.

– в настоящее время ведутся работы по устранению последствий подтопления.

– по прогнозу ЯУГМС в ближайшие сутки – двое, повышение уровня воды продолжится, и дополнительный рост составит 30-50 см.

По данным оперштаба Якутии, в трех населенных пунктах Оймяконского района объявлен режим повышенной готовности муниципального характера.

В селе Сордоннох подтоплено 6 дворовых территорий, в селе Томтор (участок Куйдусун) - 18 дворов, селе Оймякон - 5 дворов. Подтопленных домов нет.

На местах организовано круглосуточное дежурство. Проводятся мероприятия по отгону крупного рогатого скота и лошадей на возвышенности. В готовности находятся 5 пунктов временного размещения людей на 235 мест. Запасы воды и продуктов питания имеются.

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