Победители прошлогоднего Ykt Geek Fest Савицкие

Организаторы Ykt Geek Fest опубликовали программу фестиваля 2023 года, который пройдет на стадионе «Юность» в Якутске в воскресенье, 13 августа.

Начнется все с 11 часов утра и завершится в 19 часов вечера.

11:00 - 16:00 — Регистрация участников конкурса «Общий косплей»

11:00 - 15:00 — Регистрация участников конкурса «Детский косплей»

12:00 — Открытие. Ролик и приветственная речь ведущих

12:20 — Танцевальный номер от кавер группы Night Ovation

12:25 — Музыкальный блок от группы «Еще на один день»

12:45 — Презентация от студии Fable Games

12:55 — Объявление конкурса от Yum-Yum

13:00 — Результаты конкурса рассказов и комиксов от «Юности севера

13:10 — Конкурс на поедание пиццы от Food Boom

13:30 — Танцевальный номер от кавер группы Wicked Team

13:35 — Результаты конкурса короткометражного кино от «Медиашкола»

13:40 — Музыкальный блок от группы «49 этажей»

14:00 — Танцевальный номер от кавер группы High Heaven

14:05 — Презентация игры Soulbind: Tales of the Underworld от Rubedo Games

14:15 — Айаал Just Ayaal Федоров на сцене

14:30 — Презентация приложения «Мост»

14:35 — Презентация от НВК

14:45 — Ислам Ганджаев на сцене. Какие аниме озвучил актер — здесь.

15:05 — Награждение победителей конкурса рисунков

15:15 — Музыкальный блок от Юлии Саввиной

15:35 — Награждение конкурсов «Детский косплей»

15:50 — Награждение победителей конкурса косплей от Администрации города

16:00 — Дефиле участников «Профессиональный косплей»

16:50 — Музыкальный блок от группы Elements of dust

17:10 — Презентация и конкурс от «Синергия»

17:30 — Награждение победителей по спидкубингу от Joy

17:35 — Награждения партнерских конкурсов: «Интегра» и Onni

17:45 — Награждение победителей конкурса Общего косплея

18:10 — Награждение партнерских конкурсов: Yum-Yum и «Инкотрейд»

18:20 — Награждение победителей конкурса «Профессиональный косплей»

19:00 — Завершение фестиваля.

Желаем всем приятно провести время. А участникам конкурсов — удачи!

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