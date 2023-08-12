Победители прошлогоднего Ykt Geek Fest Савицкие
Организаторы Ykt Geek Fest опубликовали программу фестиваля 2023 года, который пройдет на стадионе «Юность» в Якутске в воскресенье, 13 августа.
Начнется все с 11 часов утра и завершится в 19 часов вечера.
11:00 - 16:00 — Регистрация участников конкурса «Общий косплей»
11:00 - 15:00 — Регистрация участников конкурса «Детский косплей»
12:00 — Открытие. Ролик и приветственная речь ведущих
12:20 — Танцевальный номер от кавер группы Night Ovation
12:25 — Музыкальный блок от группы «Еще на один день»
12:45 — Презентация от студии Fable Games
12:55 — Объявление конкурса от Yum-Yum
13:00 — Результаты конкурса рассказов и комиксов от «Юности севера
13:10 — Конкурс на поедание пиццы от Food Boom
13:30 — Танцевальный номер от кавер группы Wicked Team
13:35 — Результаты конкурса короткометражного кино от «Медиашкола»
13:40 — Музыкальный блок от группы «49 этажей»
14:00 — Танцевальный номер от кавер группы High Heaven
14:05 — Презентация игры Soulbind: Tales of the Underworld от Rubedo Games
14:15 — Айаал Just Ayaal Федоров на сцене
14:30 — Презентация приложения «Мост»
14:35 — Презентация от НВК
14:45 — Ислам Ганджаев на сцене. Какие аниме озвучил актер — здесь.
15:05 — Награждение победителей конкурса рисунков
15:15 — Музыкальный блок от Юлии Саввиной
15:35 — Награждение конкурсов «Детский косплей»
15:50 — Награждение победителей конкурса косплей от Администрации города
16:00 — Дефиле участников «Профессиональный косплей»
16:50 — Музыкальный блок от группы Elements of dust
17:10 — Презентация и конкурс от «Синергия»
17:30 — Награждение победителей по спидкубингу от Joy
17:35 — Награждения партнерских конкурсов: «Интегра» и Onni
17:45 — Награждение победителей конкурса Общего косплея
18:10 — Награждение партнерских конкурсов: Yum-Yum и «Инкотрейд»
18:20 — Награждение победителей конкурса «Профессиональный косплей»
19:00 — Завершение фестиваля.
Желаем всем приятно провести время. А участникам конкурсов — удачи!
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