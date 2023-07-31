В Якутск приедет Ислам Ганджаев, озвучивший главных героев аниме «Человек-бензопила» и «Клинок, рассекающий демонов»

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В Якутск на ежегодный фестиваль любителей аниме и комиксов Ykt Geek Fest приедет актер кино, театра и дубляжа Ислам Ганджаев. Об этом сообщили организаторы в своем телеграм-канале.

Ислам Ганджаев стал известен после озвучивания главного героя аниме «Клинок, рассекающий демонов» Тандзиро Камадо. Огромной популярностью пользуется еще один озвученный им персонаж из аниме «Человек-бензопила» Дэнджи.

Также в числе его работ «Мастера меча онлайн», «Атака титанов», «Госпожа Кагуя», «Ван Пис» и др.

На мероприятии будет подготовлена фан-зона, где можно будет сфотографироваться с Исламом и получить его автограф.

Ykt Geek Fest пройдет 13 августа на стадионе «Юность» в Якутске.

Поклонники уже вовсю готовятся к встрече. Думается, в этом году на фестивале будет много персонажей из данных аниме.

А пока посмотрим косплееров прошлого года.

Косплей на Тандзиро Камадо, «Клинок, рассекающий демонов». Фото: группа YKT Geek Fest в ВК

Косплей на Зеницу Агацума, «Клинок, рассекающий демонов». Фото: группа YKT Geek Fest в ВК

Косплей на Дэнджи, «Человек-бензопила». Фото: группа YKT Geek Fest в ВК

Дэнджи и Макима, «Человек-бензопила». Фото: группа YKT Geek Fest в ВК

Пауэр и Макима, «Человек-бензопила». Фото: группа YKT Geek Fest в ВК

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