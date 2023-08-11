О реконструкции парка, аварийных домах и Арктическом центре эпоса. Глава Якутска ответил на вопросы горожан

Глава Якутска ответил на актуальные вопросы в программе "Якутия Live". Скриншот прямого эфира НВК "Саха"

Глава Якутска Евгений Григорьев поделился планами администрации в эфире программы «Якутия Live» на НВК «Саха». Расскажем о самых интересных темах, которые он затронул.

О новом маневренном жилье на 17 квартале

В Якутске 1159 деревянных многоквартирных домов признаны аварийными. При этом на данный момент в городе всего около 80 жилых помещений маневренного фонда, где временно живут переселенцы

– Одной из самых сложных проблем на территории города остаётся ветхое и аварийное жилье. Одномоментно построить жилье и переселить всех жильцов невозможно. Поэтому было принято решение, что вместо здания городской администрации мы будем строить маневренный дом. Уже провели работу по изменению проекта межевания и планировки территории, – сказал мэр.

Строительство маневренного фонда планируется начать в этом году. Напомним, речь идет о пересечении улиц Жорницкого и Пионерской, где возведут новую 9-этажного здания под маневренный жилищный фонд на 120 жилых помещений.

Почти все саженцы на проспекте Ленина прижились

По словам Евгения Григорьева, трудности с озеленением в столице республики связаны с отсутствием специализированной организации, которая вплотную занялась бы этим вопросом. В пример он привел «Зеленстрой», который существовал в советское время. Также в этой сфере не хватает квалифицированных кадров.

– Это предприятие имело свои лесопитомники, теплицы и квалифицированные кадры. С этого года у меня появился советник – профессиональный дендролог, который начал работу по разработке стандартов приживаемости деревьев, – сказал мэр.

Он отметил, что некоторые застройщики показывают хорошие результаты по высадке растений на своих территориях. Их опыт будет распространен и на другие организации. Кроме того, в Якутске будет выработан определенный стандарт по озеленению.

Градоначальник добавил, что в этом году, благодаря грамотной организации работы, новые зеленые насаждения на проспекте Ленина прижились на 90%.

Как идет работа по преобразованию района Залог в новый туристический центр

Сегодня в рамках концессионного соглашения идет работа по переносу и восстановлению двух исторических домов.

Глава города напомнил, что строительство новых объектов на территории Залога не предусматривается. Микрорайон планируется восстановить как новый исторический центр города.

Зимние аттракционы в городском парке

Во время эфира горожанка поинтересовалась, почему в городе нет скейт-парков. Глава город ответил, что этот вопрос будет решен благодаря реконструкции парка культуры и отдыха. Подробнее о проекте по ссылке.

– Провели большой объем работы в рамках разработки мастер-плана – подготовили отдельную концепцию по реконструкции всего городского Парка культуры и отдыха. В результате парк будет работать и в зимнее время. Уже в этом году планируем открыть первый зимний аттракцион – аэротрубу и комплекс для отдыха детей. Кроме того, ведем активную работу по заключению дальневосточной концессии по строительству, в том числе скейт-парка и круглогодичного аквапарка, – сказал Евгений Николаевич.

Кроме того, Евгений Григорьев отметил, что продолжиться строительство велосипедных дорожек, начатое в Якутске с 2020 года.

Новая визитная карточка Якутска

В этом году будущий Арктический центр эпоса и искусств должен закрыться теплым контуром.

– По размерам здания, по объему точно не будет в мире второго в арктической зоне. Это будет наша визитная карточка. Такая же как Сиднейская опера, Эйфелева башня в Париже. Арктический центр будет даже визитной карточкой всей Арктической зоны страны. Объект колоссальный. Этот объект покажет, что мы здесь живем, а не выживаем, – подчеркнул Евгений Григорьев.

По его словам, опера в Сиднее строилась на 10 лет дольше, чем планировалась, из-за чего бюджет увеличился в три раза. Даже пришлось взрывать первый этаж из-за ошибок проектирования и отстраивать заново. В Якутске, по мнению мэра, все гораздо проще.

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