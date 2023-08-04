Новоселье отменяется. Администрация Якутска передумала переезжать на 17 квартал

Фото: KP.RU

Планы по переезду администрации столицы Якутии из центра города на 17 квартал отменяются, об этом сообщает газета «Якутск вечерний».

Куда и зачем планировала переезжать мэрия

В ноябре 2020 года с такой инициативой выступила экс-глава города Сардана Авксентьева, мотивировав экономией бюджета. Она озвучивала, что содержание администрации обходится в 30 миллионов рублей в год, также мэрия тратится на аренду помещений для некоторых своих структур, разбросанных по городу. Стоимость здания оценивалась в 560 миллионов рублей. По словам Авксентьевой, нашлись лица, заинтересованные в его выкупе, но имен не назвала.

Год спустя ее преемник Евгений Григорьев подтвердил планы по переносу администрации в новое здание на пересечении улиц Пионерская и Жорницкого. Продавать строение на проспекте Ленина передумали, решив сохранить его в качестве общественного центра и приемной для населения.

Проектно-сметную документацию нового здания планировалось подготовить к концу 2023 года. Старт стройки был определен на 2024 год.

Вместо администрации построят жилой дом

Как стало известно на этой неделе, на месте планируемого административного здания в 17 квартале построят девятиэтажный дом под маневренное жилье.

Место, где появится новостройка. Источник: 2ГИС

– В связи с необходимостью ускоренного расселения граждан из аварийного жилья главой города Евгением Григорьевым принято решение построить новое здание маневренного фонда. Отмечу, что на сегодня в Якутске насчитывается 81 жилое помещение муниципального маневренного фонда. Таким образом, после ввода нового здания количество маневренного жилищного фонда увеличится примерно в 2,5 раза, – рассказал «Якутску вечернему» пресс-секретарь главы города Роман Мандзяк.

Он добавил, что в рамках муниципальной программы осуществляется переселение граждан из аварийных МКД по адресам: Пионерская, 13, Жорницкого, 19, Жорницкого, 21.

Дом №21 на Жорницкого, на месте которого возведут новую 9-этажку. Фото: 2ГИС

Новая девятиэтажка, рассчитанная предварительно на 120 жилых помещений, появится на месте дома по адресу Жорницкого, 21. На первом этаже откроется пункт полиции. Начало строительства запланировано предварительно на март 2024 года, ввод — декабрь 2025 года. Сейчас готовится разработка проектно-сметной документации.

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