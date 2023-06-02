Власти Якутска рассказали, что нового появится в Парке культуры и отдыха

Фото: KP.RU

1 июня мэр Якутска Евгений Григорьев представил главе республики Айсену Николаеву проект расширения Центрального парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба мэрии города.

В парке планируют построить спортивные площадки, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны фуд-кортов, кафе, детские площадки, скейт-парк для молодежи.

Кроме того, будет создана зона национальных павильонов — историко-образовательный парк «Этно-деревня». В павильонах разместят экспозицию в различных мультимедийных формах, рассказывающей о природе Якутии, истории Якутска.

Также создадут общественное пространство молодежно-патриотического парка с образовательным уклоном. На Комсомольской площади планируют открытое пространство для событийных мероприятий и массовых гуляний.

Самое главное — на территории Парка будет располагаться новый спортивно-оздоровительный комплекс, или аквапарк. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений. Сейчас уже предварительно определен земельный участок площадью 27 гектар, где будет располагаться комплекс.

«Проект включен в мастер-план развития города Якутска, как один из двух пилотных проектов подобного масштаба, реализуемых на территории Российской Федерации. Второй такой проект планируют осуществить в парке города Тюмени», —прокомментировал Евгений Григорьев.

Пока на данный момент утвержден состав рабочей группы проекта. Определен потенциальный инвестор — это ООО «Системные концессии» (АФК «Система»). Встреча с инвестором состоялась 29 мая.

Потенциальный инвестор проинформировал о необходимости проведения маркетингового исследования и создания мастер-плана развития парка в целях правильного наполнения объектами, нужными горожанам, и определения концепции спортивно-оздоровительного комплекса.

Отмечается, что инфраструктурное обеспечение спортивно-оздоровительного комплекса потребует значительных капиталовложений, в том числе для обеспечения водоснабжения и водоотведения, в настоящее время нет возможности подключения к централизованному отоплению.

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