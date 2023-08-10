«Камеры не работают». Сестра пострадавшей от выстрела из пневматического ружья девочки рассказала, как продвигается расследование инцидента в Якутске

Место, где произошел инцидент. Фото: предоставлено родными ребенка

Жительница Якутска Ксения рассказала «КП-Якутии», что после вчерашней публикации о пострадавшем ребенке поднялся большой общественный резонанс, и полиция активно занялась этим делом.

Напомним, 29 июля девушка вышла на прогулку со своей четырехлетней сестрой, а также с подругой и ее сыном. Когда они возвращались обратно, то проходили мимо дома № 7/20 по улице Жорницкого. В этот момент неизвестный выстрелил в маленькую девочку предположительно из пневматического ружья, причинив ей рваную рану кожи головы. Однако по сей день виновного не установили.

«Полицейские вышли с нами на связь, не прошло и часа после публикации. Подошли территориальные инспекторы, занимающиеся нашим делом, рассказали, какая ведется работа», — отметила девушка.

Кроме того, полицейские вечером провели поквартирный обход дома на Жорницкого. Однако выяснилось, что камеры видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать момент инцидента и облегчить поиск подозреваемого, не работают.

«Оказалось, что камеры в доме на Рыдзинского 18/11 не работают, потому что жители отказались платить за них, а камеры у дороги не работают уже лет пять».

Тем не менее, родных заверили, что виновника происшествия установят в течение месяца-двух. Пострадавшего ребенка опросили, фотографии раны направили судмедэкспертам.

В пресс-службе МВД Якутии ранее сообщали, что по факту травмирования ребенка ведется проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин получения травмы. Процессуальное решение будет принято при поступлении заключения судебно-медицинской экспертизы.

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