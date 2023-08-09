«Вижу, что у сестренки сочится кровь». В Якутске неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического ружья

Фото: предоставлено родными ребенка

Жительница Якутска Ксения не могла представить, чем обернется рядовая прогулка с маленькой сестренкой в 16 квартале города. Она рассказала о произошедшем инциденте редакции «КП-Якутия».

— Днем 29 июля я вышла на прогулку со своей четырехлетней сестренкой, с соседкой-подругой и ее сыном. Мы живем в районе 16 квартала, гуляли по детским площадкам, все как обычно. В тот день прошел мелкий дождь и вылезло очень мошкары. Поэтому через некоторое время мы решили пойти к соседке и посидеть у нее дома.

Место, где произошел инцидент. Фото: предоставлено родными ребенка

Когда девушки с детьми проходили мимо дома №7/20 по улице Жорницкого, маленькая девочка вдруг резко остановилась и схватилась за голову.

— Соседка с сыном шли немного впереди, мы с сестренкой следовали за ними, держась за руки. Когда малышка остановилась, я подумала, что она начала капризничать из-за мошкары. Я стала ее успокаивать и гладить по голове, как вдруг чувствую, что мои пальцы стали липкими и влажными. Убираю руки от головы и вижу, что у сестренки сочится кровь. У меня чуть не случилась истерика, — с ужасом вспоминает Ксения.

Девушка сразу начала кричать и оглядываться в поисках того, кто мог что-то кинуть в ее сестренку.

— Если бы это была случайность, думаю, человек бы вышел и объяснился. Мол, нечаянно выронил, например, ключи. Но там никого не было, — говорит Ксения.

Девушки вызвали полицию, ребенка отвели матери и вызвали скорую. Скорая забрала девочку в травмпункт. Ксения осталась дома ждать полицейских.

— Полицейские пришел только через час, и то после того, как я позвонила туда во второй раз. Он начал брать объяснения. Я настояла на том, чтобы пойти и осмотреть место происшествия. Сам же полицейский уверенно сказал, что это было пневматическое ружье. До этого я думала, что может быть, это была рогатка.

Во время осмотра места происшествия Ксения заметила камеры видеонаблюдения на доме Рыдзинского 18/11, которые направлены на то место, где проходили девушки. Она обратила на это внимание полицейского.

Позже страж правопорядка опросил мать ребенка.

— В процессе, со слов мамы, он сказал, что дело будет «глухарем», то есть нераскрытым. Хотя до этого он говорил, что людей, стреляющих пневматикой по машинам, находят. А тут речь идет о ребенке.

По словам Ксении, уже 11 дней никаких подвижек в этом деле нет, а полицейские еще не запросили видеозаписи с камер.

— Я не знаю, сохранилась ли эта запись. УК, конечно, нам их не дает, поскольку мы для них никто, мы даже не живем в том доме. С нами полицейские тоже не связывались, хотя у них есть и мой номер, и номер моей мамы. Мы сами им звоним, но нас только кормят обещаниями.

В травмпункте малышке поставили диагноз «рваная рана кожи головы». Фото: предоставлено родными ребенка

В травмпункте девочке поставили диагноз «рваная рана кожи головы». К счастью, у ребенка нет сотрясения мозга.

— На днях мы снова выходили гулять. Но сестренка уже боится ходить в ту сторону, плачет от вида той улицы. Скоро сентябрь, а наш детский сад находится в той стороне. Ребенок не хочет в ту сторону вообще идти. В этом районе живет опасный человек, который просто так стреляет по людям. У меня еще двое младших братьев и сестер, они гуляют самостоятельно, и я боюсь за них.

Еще тревожным фактором Ксения назвала то, что неизвестный целился именно в ребенка.

Редакция «КП-Якутия» направила запрос в правоохранительные органы.

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