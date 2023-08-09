В Якутске проводится проверка по выстрелу из пневматического ружья в четырехлетнюю девочку

В травмпункте малышке поставили диагноз «рваная рана кожи головы». Фото: предоставлено родными ребенка

Заявление о травмировании маленькой девочки поступило в дежурную часть в день инцидента 29 июля, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Напомним, на прогулке по улице Жорницкого ребенок получил травму. Предварительно было озвучено, что в нее попали из пневматического ружья. В травмпункте ребенку диагностировали рваную рану кожи головы. К счастью, обошлось без сотрясения мозга. Подробнее об этом пугающем инциденте читайте по ссылке.

– В настоящее сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин получения травмы. Процессуальное решение будет принято при поступлении заключения судебно-медицинской экспертизы, – сообщили в полиции города.

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