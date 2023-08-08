Новый закон о такси: главное, что нужно знать водителям Якутии

Как новый закон о такси повлияет на жизнь таксистов, собирающих заказы в приложениях-агрегаторах пассажирских перевозок Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 сентября вступает в силу закон о такси. С этого момента все службы заказа такси и агрегаторы смогут передавать заказы только тем, кто есть в реестре перевозчиков. Попасть в реестр будет возможно в том числе со статусом самозанятого. Что это значит, кому это необходимо, а также как получить этот статус разбираемся вместе с сервисом для заказа городских поездок — Drivee.

Я водитель, что нужно сделать, чтобы брать заказы с 1 сентября?

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон, который регулирует в том числе деятельность всех служб заказа такси и агрегаторов. Для того чтобы самостоятельно оказывать услуги пассажирских перевозок, нужно сделать несколько шагов:

- быть зарегистрированным в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя (ИП);

- получить разрешение, войти в реестр перевозчиков и передать данные в реестр легковых такси.

Кто такой самозанятый?

Самозанятый платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). При этом ему не нужно дополнительно отчислять подоходный налог или налог на прибыль.

Получить статус самозанятого могут жители любого региона страны, а также граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Какой налог платят самозанятые?

Для самозанятых есть два вида налогов. Какой из них будет применяться в вашем случае, будет зависеть от того, кто покупает ваши услуги — физические или юридические лица.

Таким образом, ставка налога для самозанятого будет составлять:

- 4% — если деньги пришли от физического лица,

- 6% — если оплата поступила от юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП).

Как я могу оформить самозанятость?

Есть разные варианты оформления, вы можете выбрать наиболее удобный для вас способ:

- через бесплатное мобильное приложение "Мой налог";

- через кабинет налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" на сайте ФНС России nalog.ru;

- через уполномоченные банки;

- с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Регистрация в приложении "Мой налог" очень простая и быстрая. Письменное заявление и посещение налоговой инспекции не нужно. Просто установите официальное приложение "Мой налог" на свой смартфон.

Как самозанятым рассчитать сумму налога для оплаты?

Самостоятельно считать ничего не нужно, сумма рассчитывается автоматически в приложении. Для этого вам необходимо сформировать чек по каждому поступлению, где нужно указать плательщика и сумму дохода.

Сумма уплаты налога формируется до 12 числа следующего месяца. Оплатить налог необходимо до 28 числа следующего месяца в разделе “Налоги”. Например, если вы выполняли заказы в июле, в приложении вам рассчитают налог до 12 августа, а заплатить нужно до 28 августа.

Кто может стать самозанятым?

Вы можете стать самозанятым, если:

- вы гражданин РФ или Белоруссии, Армении, Казахстана или Киргизии;

- ваш доход не превышает 2,4 млн рублей в год;

- у вас нет наемных работников;

- вы не являетесь государственным или муниципальным служащим.

Подробнее можно прочесть на сайте налоговой службы по ссылке.

Какие преимущества у самозанятых, зачем получать этот статус?

С 1 сентября вы сможете войти в реестр перевозчиков.

Чек формируется в приложении. Можно не платить страховые взносы. Нет отчетов и деклараций. Предоставляется налоговый вычет.

Не нужно самостоятельно считать налог, который надо заплатить. Выгодные налоговые ставки.

Простая регистрация. Совмещение с работой по трудовому договору.

Какие реестры вводятся, как понять, в какой из них водителю необходимо внести данные?

Водителю нужно внести свои данные в несколько типов реестров, в соответствии с новым законом:

- Региональный реестр перевозчиков - в нем будут храниться данные о перевозчиках и их разрешениях на перевозку пассажиров в такси.

- Региональный реестр легковых такси. В этом реестре будут данные автомобилей, на которых выполняют заказы такси.

Также будет единая федеральная государственная информационная система легковых такси. В ней будет собираться и храниться информация из всех указанных выше реестров каждого региона.

Какие документы в соответствии с новым законом необходимо предоставить самозанятому водителю, чтобы брать заказы в сервисе?

С 1 сентября 2023 года чтобы самозанятому оказывать услуги пассажирских перевозок через сервис, необходимо получить разрешение, войти в реестр перевозчиков и передать данные в реестр легковых такси.

Для получения разрешения самозанятому нужно предоставить в уполномоченный государственный орган субъекта:

- заявление о предоставлении разрешения. Заявление подписывается самозанятым или лицом, действующим от его имени по доверенности;

- копию договора со службой заказа легкового такси;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

- доверенность (если документы передаются через представителя);

- опись прилагаемых документов (если заявление предоставляется на бумажном носителе).

В день, когда уполномоченный государственный орган примет решение о предоставлении разрешения, он самостоятельно направит сведения в региональный реестр перевозчиков.

Как внести сведения о транспортном средстве в реестр легковых такси?

Чтобы сведения о транспортном средстве появились в реестре легковых такси, нужно направить в уполномоченный орган уведомление о внесении сведений в региональный реестр легковых такси.

К уведомлению необходимо приложить копию свидетельства о регистрации транспортного средства, копию договора, подтверждающего право владения и пользования транспортным средством (в случае, если транспортное средство не принадлежит вам по праву собственности), и фото транспортного средства.

Есть ли требования к автомобилю, чтобы осуществлять перевозки?

Да, в первую очередь информация о транспортном средстве, на котором самозанятый планирует выполнять заказы, должна быть внесена в реестр легковых такси.

Автомобиль должен быть технически исправен, на кузов должны быть нанесены "шашечки", на крышу помещен опознавательный фонарь оранжевого цвета, цвет авто должен соответствовать требованиям региона, если они есть. Также на автомобиль должен быть оформлен специальный полис ОСАГО с обязательной отметкой в графе «цели использования — такси».

В салоне легкового такси должна быть размещена следующая информация: государственный регистрационный номер авто, фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя, номер записи в региональном реестре перевозчиков, сведения о разрешении и сроке его действия, абонентский телефонный номер перевозчика и абонентский телефонный номер уполномоченного органа.

Согласно закону в регионах могут быть установлены дополнительные требования, например цвет автомобиля, поэтому обязательно изучите, какие актуальны для вашего.

Каким должно быть водительское удостоверение?

Водительское удостоверение должно быть на русском языке. Его можно получить в странах, где русский язык – государственный (это Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), гражданам Армении нужно получить водительское удостоверение в одной из этих стран.

Что делать водителям без гражданства РФ

Для этого достаточно иметь ИНН и учетную запись в Личном кабинете налогоплательщика-физического лица. Пользователю необходимо скачать на телефон приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем с помощью логина-пароля от Личного кабинета. Кроме того, доступна веб-версия кабинета для самозанятых.

Если у гражданина ЕАЭС нет ИНН, то его можно получить в любой инспекции, работающей с физлицами, в течение пяти рабочих дней. После получения ИНН там же в инспекции можно получить логин-пароль от Личного кабинета. После чего можно регистрироваться в качестве самозанятого – с помощью мобильного приложения или веб-версии кабинета.

Могут ли граждане Армении стать самозанятыми?

Могут, процедура оформления такая же, как для всех. Но для выполнения заказов на перевозку пассажиров и багажа нужно водительское удостоверение на русском языке. Его можно получить в странах, где русский язык – государственный (это Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), гражданам Армении нужно получить водительское удостоверение в одной из этих стран.

Данная информация носит информационный характер и не является юридической консультацией. Водителям необходимо дополнительно самостоятельно ознакомиться с требованиями законодательства.

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