Договорились? Поехали. В Якутии стартовало приложение для поиска водителей – Drivee

Фото предоставлено Drivee

В Якутске запустился сервис — Drivee. С 13 июня приложение начало работать в Якутске, затем планируется постепенное расширение присутствия в остальных городах России. Сервис разработан командой российского отделения inDrive, вышедшего из контура международной компании в июне 2022 года.

Drivee работает по привычным правилам. Пользователи, как и прежде, договариваются обо всех условиях поездки напрямую, без посредников: пассажир предлагает цену, а исполнитель либо соглашается, либо предлагает свою. При этом водители видят весь маршрут, а значит могут выбирать подходящие для себя заказы. Условия предоставления услуг и функционал сервиса остаются прежними. Пользователям необходимо лишь скачать Drivee, а все данные из inDrive перенесутся автоматически при первом входе в новое приложение.

– Главной целью компании является создание условий для свободного выбора и взаимовыгодных договоренностей, уважения и справедливого обмена между людьми. Также для команды сервиса важно продолжать развивать IT-отрасль в регионе, где компания была основана, создавать новые рабочие места и привлекать талантливых специалистов для дальнейшего развития республики, – отметили в пресс-службе компании.

Одним из приоритетов Drivee останутся проекты развития. Например, внедрение системы раннего обнаружения возгораний на свалках, выделение грантов на развитие якутского кинематографа, поддержка «Якутского марафона» и футбольного проекта «Искра», который помогает организовать занятия детских команд в небольших населенных пунктах по всей России.

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