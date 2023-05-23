Сервис inDrive, основанный в Якутии, прекратит работу в России

Фото: InDrive

Международный агрегатор такси inDrive, основанный в Якутске, уйдет из России. Вместо него появится аналогичное приложение Drivee, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

– Российское отделение вышло из контура международного ride-hailing сервиса inDrive еще в июне 2022 года и, де-факто, стало развиваться самостоятельно, – сказал собеседник агентства, уточнив, что российский бизнес передан якутскому менеджменту.

По его словам, некоторым пользователям в России уже предлагают скачать Drivee, где у пассажиров также будет возможность назначать цену за поездку. В новое приложение можно будет перенести свои данные из inDrive. После полноценного запуска Drivee старый сервис прекратит работу в России, когда это случится пока неизвестно.

Скришот из AppStore

Планируется временно отказаться от грузовых перевозок и услуг мастеров. Компания сохранила рабочие места сотрудников российского подразделения, а также расширила команду в офисах Москве и в Якутске. Официально же эту информацию не оглашали, в пресс-службе Drivee не ответили на запрос ТАСС.

На данный момент приложение Drivee доступно для iOS и Android AppStore, Google Play и App Gallery. Его разработчиком является ТОО «Индэлс». Как следует из данных «Спарк», с марта 2023 года «Индэлс» владеет 100% уставного капитала юридического лица inDrive в России, ООО «Софтформинг».

Справка «КП»:

Компания inDriver зародилась в Якутске с группы в соцсети «Вконтакте», которая называлась Independent Drivers («Независимые водители»). Проект задумывался как «народный» ответ на зимний рост цен на услуги такси.

В 2018 году компания открыла штаб-квартиру в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. и насчитывает более 1 900 сотрудников по всему миру. В начале 2021 года компания получила статус «единорога» по итогам инвестиционного раунда в $150 млн от фондов Insight Partners, General Catalyst и Bond Capital, оценивших компанию в $1.23 млрд. Сегодня inDrive присутствует в 614 городах в 47 странах.

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