Пропавшую в Якутии 5-летнюю девочку, которую искала сотня человек, нашли на дне реки

Фото: SakhaDay

В полдень 6 августа пятилетняя девочка вышла из своего дома в селе Ытык-Кюель Таттинского района и пропала. Мать не сразу заметила исчезновение ребенка.

Около 100 человек вышли на поиски ребенка

Женщина была настолько погружена в домашние дела, что не увидела, как малышка в светло-голубое платье выходит за калитку. Ближе к вечеру мать запаниковала, так и не обнаружив ребенка, и обратилась в правоохранительные органы.

Поиски ребенка в селе Ытык-Кюель. Фото: SakhaDay

К 18:00 часам прочесывать местность начали сотрудники полиции, службы спасения, администрации района и волонтеры. Всего около 100 человек отправились искать девочку.

По факту обнаружения тела ребенка назначена проверка

В ночь на 7 августа тело ребенка было обнаружено на дне ближайшей реки Татта. Отметим, что дом семьи девочки как раз располагается недалеко от водоема.

Чурапчинский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту гибели ребенка. Признаков насильственной смерти нет, назначена судебная медицинская экспертиза.

– Следственное управление призывает родителей, а также иных лиц, под чьим присмотром находятся несовершеннолетние, быть более внимательными по отношению к детям и не оставлять их без присмотра даже на короткий промежуток времени, – призывает пресс-служба ведомства.

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