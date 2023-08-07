Найдено тело пропавшей в Таттинском районе Якутии пятилетней девочки

Фото: yak.guidebook.ru

В Таттинском районе найдено тело девочки 2018 г.р. — она утонула в реке Татта, передает прокуратура Якутии.

Сообщается, что ее дом стоит недалеко от реки.

Напомним, пятилетняя девочка пропала в селе Ытык-Кюель около 12:30 в воскресенье, 6 августа. Мать, работавшая по хозяйству, не сразу заметила, что дочка ушла из дома.

На поиски вышли около ста человек — сотрудники полиции, службы спасения, администрации района, волонтеры.

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