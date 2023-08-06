В селе Ытык-Кюель Таттинского района Якутии разыскивают пропавшую пятилетнюю девочку

Фото: SakhaDay

В селе Ытык-Кюель Таттинского района 6 августа около 12.30 часов вышла из дома и не вернулась пятилетняя девочка, сообщает издание SakhaDay.

Мать малышки занималась домашними делами, поэтому не сразу заметила пропажу дочери. Подробности инцидента выясняют правоохранительные органы.

В данный момент поисками ребенка занимаются около 100 человек — сотрудники полиции, службы спасения, администрации района, волонтеры.

Девочка была одета в светло-голубое платье с поясом, волосы заплетены в косу. Лиц, видевших или нашедших малышку, просят звонить по номерам: 84115241466 (дежурный отдел полиции), 89841125150 (начальник ПСО), 84115241233 (ЕДДС).

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