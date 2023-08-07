В Якутии бушует 98 лесных пожаров: стихия разгулялась в трех районах республики

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутии по состоянию на 7 августа действует 98 лесных пожаров с общей площадью 125 644,5 га, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как отмечают в МЧС, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 60 очагов — почти две трети от общего количества возгораний.

Пожарные делятся кадрами разгула огненной стихии в Олекминском районе — до ближайшего поселка Заречный осталось около 15 километров, и люди бьются с огнем, чтобы не допустить его к жилым домам.

Напомним, этот пожар был обнаружен еще 29 июля и с тех пор ведется его тушение. Предварительная причина возгорания — гроза. 5 августа огонь опасно подобрался к поселку Заречный. Тогда на борьбу с огненной стихией были направлены более ста человек.

Как ранее рассказывал глава Олекминского района Николай Харбин, для недопущения распространения огня применяется метод встречного пала. Пожарные пускают огонь навстречу — он должен сжечь горючие материалы на пути основной стены огня. Но из-за этого возникает плотный дым, который создает иллюзию сплошного лесного пожара. Задымленность наблюдается в 11 населенных пунктах Усть-Майского и Олекминского районов.

Однако в Якутии тушат не все пожары. Сейчас проводятся работы по тушению 51 пожара из 98, поскольку некоторые возгорания находятся на труднодоступных и удаленных участках, куда невозможно доехать или долететь пожарным.

Всего сейчас в республики над тушением пожаров работают 1 295 человек и 58 единиц лесопожарной техники. Работает авиация, 18 самолетов находятся на авиапатрулировании, 10 вертолетов — на тушении.

Добровольцы прокладывают минерализованные полосы. Фото: t.me/kharbin_olekma

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 656 лесных пожаров на площади 1,2 миллиона га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1378 пожаров на площади 5,3 миллионов га.

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