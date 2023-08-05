В Олекминском районе Якутии верховой пожар подбирается к поселку Заречный

Верховой пожар на расстоянии 15-16 километров от поселка Заречный. Фото: t.me/news_olk

По состоянию на 5 августа тревожная ситуация с лесными пожарами складывается в Олекминском районе Якутии.

Местные жители сообщают, что верховой пожар находится в 15-16 километрах от поселка Заречный. Дым от пожара окутал и другие населенные пункты района. По информации главы поселка Сергея Герасимова, этот пожар был обнаружен еще 29 июля и с тех пор ведется его тушение. Предварительная причина возгорания — гроза.

Как сообщил глава Олекминского района Николай Харбин, сейчас на тушении лесного пожара у поселка Заречный работают порядка 110 человек. Дополнительно прибыла техника. Для мобилизованных групп на пожары подготовили снаряжение.

По словам мэра города Олекминска Сергея Щеблякова, для тушения лесных пожаров на территории Олекминского района срочно требуются люди в мобилизованные группы. Им будут платить 389 рублей за час работы. Подробную информацию можно узнать в администрации города или по телефонам 8-984-110-50-87, 8-924-878-67-53.

Тем временем жители Олекминска обеспокоены складывающейся пожарной обстановкой. Стоит густой дым, а с неба уже начал падать пепел.

С неба уже начал падать пепел. Фото: соцсети

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