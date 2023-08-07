В Якутске началась церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым

Фото: Андрей СОРОКИН

В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона в Якутске сегодня, 7 августа, началась траурная церемония прощания с Михаилом Ефимовичем Николаевым, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты, члены правительства.

Гражданская панихида продолжится сегодня до 20.00.

Михаил Николаев будет похоронен завтра на родной Октемской земле. Траурный митинг состоится в Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского района.

Первый президент и государственный советник Якутии Михаил Николаев ушел из жизни 4 августа на 86 году. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно. Тело первого президента Якутии сегодня ранним утром доставлено в Якутск.

Фото: Андрей СОРОКИН

Фото: Андрей СОРОКИН

Фото: Андрей СОРОКИН

Фото: Андрей СОРОКИН

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