Верховный суд Якутии вынес решение по делу педагога Николая Сивцева, обвиняемого в педофилии

Николай Сивцев. Фото: SakhaDay

4 августа Верховный суд Якутии вынес решение по громкому уголовному дело педагога из села Екюндю Вилюйского района Николая Сивцева, обвиняемого в педофилии, передает издание SakhaDay.

Приговор — окончательно 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на занятие педагогической деятельностью сроком на 11 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Напомним, это новое апелляционное рассмотрение уголовного дела после отмены 14 июня Девятым кассационным судом апелляционного приговора. Из-за процессуальных нарушений дело вернули на рассмотрение в Верховный суд Якутии.

Дело Сивцева вызвало широчайший общественный резонанс: дело в том, что все дело против педагога, по сути, строилось на показаниях двух подростков, в насилии над которыми обвиняется мужчина. Однако эти же подростки пытались поджечь школу и угнали автомобиль – попавшись на угоне, они и рассказали полиции историю про насилие. Подробнее об этой истории — здесь.

25 июля 2022 года Сивцева приговорили виновным по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Сивцеву дали 16 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 12 лет, а также с ограничением свободы после выхода из колонии на 1,5 года.

19 декабря 2022 года Верховный суд Якутии отменил приговор Верхневилюйского районного суда от 25 июля педагогу из Екюндюнской школы-интерната Николаю Сивцеву из-за допущенных нарушений при вынесении приговора первой инстанции. Суд также вынес новый апелляционный приговор, который был отменен Девятым кассационным судом 14 июня 2023 года.

Последнее слово Николаю Сивцеву дали 3 августа, пишет издание Sakhapress. Он заявил о своей полной невиновности, сказав, что дело сфабриковано следственными органами. «Обвинение сформулировано на показаниях подростков, которые оговорили меня, чтобы их освободили от ответственности за поджог школы, угон автотранспорта», — сказал педагог.

Родные Сивцева также не верят в его виновность и считают, что он стал жертвой российской судебной системы.

«В современной России обвинительный уклон уголовного процесса по данной статье, как правило, не позволяет людям, оказавшимся в подобной ситуации, полноценно защищаться и доказывать свою невиновность. Их однозначно судят и дают огромный срок, несмотря на неоспоримые доказательства. Ведь оправдание – это признание собственной вины, реабилитация невиновного, компенсация за незаконное уголовное преследование, потеря „чести“ мундира, которая может привлечь к ответственности коллег по цеху», — передает слова сестры Николая Сивцева Валентины Семеновой издание SakhaDay.

Родственники сообщили, что обжалуют решение суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16 лет строгого режима. В Якутии вынесли приговор педагогу по резонансному делу о насилии над двумя учениками интерната (подробнее)

Вынесен новый апелляционный приговор якутскому педагогу по резонансному делу о насилии над двумя учениками интерната (подробнее)

В Якутии суд отменил приговор педагогу, которого двое хулиганов обвинили в педофилии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.