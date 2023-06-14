В Якутии суд отменил приговор педагогу, которого двое хулиганов обвинили в педофилии

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Девятый кассационный суд отменил апелляционный приговор в отношении Николая Сивцева – педагога из Екюндюнской школы-интерната. Ранее ему вынесли приговор по обвинению в насилии над двумя учащимися интерната. Из-за процессуальных нарушений дело вернут на рассмотрение в Верховный суд Якутии.

Напомним, дело Сивцева вызвало широчайший общественный резонанс: дело в том, что все дело против педагога, по сути, строилось на показаниях двух подростков, тех самых, которых якобы изнасиловал мужчина. Однако эти же подростки пытались поджечь школу и угнали автомобиль – попавшись на угоне, они и рассказали полиции историю про насилие.

В тот же день Сивцев был арестован и помещен в СИЗО. Однако большинство коллег и соседей педагога были уверены в его абсолютной невиновности. Несмотря на это, суд в июле прошлого года приговорил учителя к 16 годам колонии строгого режима. Сейчас это дело вновь пересмотрят в Верховном суде.

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