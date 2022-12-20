Вынесен новый апелляционный приговор якутскому педагогу по резонансному делу о насилии над двумя учениками интерната

Задержанный педагог Николай Сивцев. Фото: скриншот видео Sakhaday

19 декабря Верховный суд Якутии отменил приговор Верхневилюйского районного суда от 25 июля педагогу из Екюндюнской школы-интерната Николаю Сивцеву.

Как сообщил «КП - Якутия» адвокат Тихон Дормидонтов, по новому приговору наказание остается прежним - 16 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 12 лет, а также с ограничением свободы после выхода из колонии на 1,5 года с применением принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного лечения у психиатра.

По словам адвоката, суд вынес новый апелляционный приговор из-за допущенных нарушений при вынесении приговора первой инстанции.

— Апелляционный приговор вступает в законную силу с момента оглашения, то есть, с 19 декабря. Однако, ни защита, ни мой подзащитный, ни СИЗО еще не получили на руки новый приговор суда. Конечно, мы будем обжаловать дальше. И я считаю, что кассация вернет дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции в связи с допущенными существенным нарушением закона.

Педагог Николай Сивцев с 21 февраля 2021 года содержится в СИЗО.

25 июля этого года его признали виновным в педофилии над двумя 13-летними подростками по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

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