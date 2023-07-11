Топ-10 конкурсанток «Мисс Новая Якутия»

Фото: «Мисс Новая Якутия»

В Якутии проходит очередной конкурс красоты «Мисс Новая Якутия». На него обратили внимание после скандала с избиением девушки в чайхане Якутска, где была замешана одна из участниц – 19-летняя Алтана.

Хотя Алтана сама не принимала участия в избиении, она опубликовала его видеозапись для продвижения своего блога. Алтане казалось все это очень забавным, пока об этом не стало известно в СМИ. После этого она сразу закрыла свой канал, но никакого раскаяния не выразила.

После шума в СМИ и соцсетях организаторы конкурса дисквалифицировали ее. Организаторы конкурса заявили, что дисквалификация участницы не связана с ее внешностью или индивидуальными качествами.

– Мы ценим каждую участницу и ее стремление представлять нашу прекрасную республику. Однако важно соблюдать правила и принципы, которые лежат в основе нашего конкурса, — подчеркнули они.

Про конкурс

Он проводится креативным агентством «Три кита» и разработчиками приложения MOST. Цель, как указано на сайте: воспитание идеалов телесной и духовной красоты в участницах конкурса, формирование образа нового, успешного, красивого, интеллектуального образа якутской женщины.

Условия: к конкурсу допускаются девушки от 14 до 45 лет. Несовершеннолетние участницы должны предъявить письменное согласие родителей. Заявку на участие можно подать до 23 июля по ссылке. Не будут учитываться фотографии вульгарного, эротического и провокационного характера. Но допускается наличие видимых татуировок. Беременных, судимых и употребляющих наркотики тоже не допустят.

Также запрещено участие победительницам и обладательницам титулов на конкурсах красоты «Мисс Якутия» или «Мисс Виртуальная Якутия».

Голосование в приложении MOST стартует 24 июля, 18 августа состоится полуфинал, 12 сентября определят финалисток, а финал проведут 30 сентября.

Победительница получит сертификат на постройку дома от строительной компании «Улуу Тутуук» на сумму 1 миллион рублей. Участнице, занявшей второе место, предоставят грант на 500 тысяч рублей на реализацию стартапа.

Сейчас на конкурс подали заявки 72 участницы. Естественно, что каждая по своему хороша, но редакция выбрала наиболее перспективных, на наш взгляд. Отметим, что выборка крайне субъективна и основана лишь на опубликованных фото. Все участницам желаем удачи!

Сайыына Васильева. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Снежана Новгородова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Надежда Алексеева. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Майя Павлова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Людмила Аммосова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Ксения Зуева. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Евгения Петрова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Галина Павлова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Анастасия Филиппова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

Алина Ушакова. Фото: «Мисс Новая Якутия»

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