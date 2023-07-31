Вынесен приговор вандалам, отпилившим нос памятнику Дежневу в Якутске

Фото: KP.RU

Якутский городской суд вынес решение по делу вандалов, отпиливших в декабре 2022 года нос памятнику землепроходцу Семену Дежневу в Якутске.

Как стало известно «КП — Якутия», один из вандалов по фамилии Захаров получил 250 часов обязательных работ. Второй, Куприянов, — 150.

Напомним, вечером 26 декабря прошлого года двое пьяных жителей Хангаласского района 34 и 36 лет после весело проведенного времени в ресторане решили зайти к месту работы, чтобы забрать электроинструмент — угловой шлифовальный инструмент.

Придя к памятнику, они сперва хотели отрезать руку Дежневу. Но не получилось, так как нужно было больше времени. Поэтому довольствовались носом. О причинах такого экстравагантного поступка не сообщается.

Городскому бюджету был причинен материальный ущерб в размере 870 тысяч рублей. Скульптуру отреставрировали за две недели. О том, как оценивали ущерб, и почему отпиленный нос стоит столько, «КП — Якутия» писала здесь.

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