«Мои требования — пять миллионов». В сети опубликован отрывок разговора о минировании ТРК «Туймаада» в Якутске

Фото: соцсети

В Якутске 28 июля по сообщению о минировании был эвакуирован ТРК «Туймаада». В 11:50 поступил сигнал, что на автостоянке здания заминирован автомобиль. Внимание саперов привлек белый автомобиль без госномеров. Позже был найден его владелец. Он забрал свой автомобиль после того, как ничего подозрительного в машине не было обнаружено.

В одной из популярных соцсетей после этого была размещена аудиозапись, касающаяся этого инцидента, которая в скором времени была удалена. «КП-Якутия» удалось раздобыть эту аудиозапись.

Кибертеррорист, измененным голосом: — Я <...> (заминировал) ваш торговый центр. У вас на парковке две машины сбоку. Одной <неразборчиво> управляю, вторая стоит с часовым механизмом.

Администратор ТРК «Туймаада»: — Это шутка такая?

Кибертеррорист: — Нет, это не шутка, я не шучу. Мои требования — 5 миллионов. Улица Тургенева, 8 — туда вы деньги подвезите. На все про все у вас полчаса. Слышали меня? Записывайте. Полчаса времени у вас, и я взорву.

По всей видимости, некая группа молодых людей, называющих себя «троллями», промышляет кибертерроризмом, выкладывая расценки за свои «услуги». Например, судя по их «прайс-листу», ложный вызов пожарной машины или полицейских на дом стоит 1000 рублей, «минирование» зданий — также 1000 рублей. Гораздо меньше кибертеррористы просят за руководство о сокрытии данных или, наоборот, за пробитие информации.

На себя ответственность эта группа берет также за «минирование» торговых центров «Столичный» и Forum в Улан-Удэ 28 июня этого года. Редакция «КП-Якутия» передала всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы.

Напомним, заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) карается уголовной ответственностью вплоть до десяти лет лишения свободы.

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