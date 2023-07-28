В Якутске эвакуируют посетителей ТРК «Туймаада»

Фото: ЯСИА

В Якутске 28 июля около 12 часов дня началась эвакуация посетителей и сотрудников ТРК «Туймаада», расположенного на улице Орджоникидзе.

Сообщается, что по предварительным данным, поступило сообщение о минировании. На месте происшествия находятся сотрудники Росгвардии, также прибыли кинологи.

Информация дополняется.

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