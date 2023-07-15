Репортаж с фестиваля национальной уличной еды в Якутске

На фестивале представили якутский бургер. Фото: KP.RU

В эти выходные в Старом городе проходит летняя версия гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Посетителям предлагают различные блюда из мяса и рыбы, такие как якутский бургер и инновационный саламат. Фестиваль призван привлечь внимание к национальному стрит-фуду.

Программу фестиваля смотрите по ссылке. В субботу, 15 июля, площадка будет работать с 11:00 до 19:00 часов. В воскресенье, 16 июля, — с 11:00 до 17:00 ч. Место проведения: Малый базар, г.Якутск, Кирова 12/1в (район Старого города).

Гостям обещают различные розыгрыши и конкурсы, шоу якутских кузнецов, которые выберут лучший шеф-нож, а также свою продукцию представили мастера народно-художественных промыслов.

Смотрите наш фоторепортаж с фестиваля. Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Тушу свиньи томили на медленном огне 18 часов.

Тушу свиньи томили на медленном огне 18 часов. Фото: KP.RU

Свои работы представили народные мастера. Это мутовки для сбивания и приготовления национальных блюд: кёрчеха и суората.

Свои работы представили народные мастера. Это мутовки для сбивания и приготовления национальных блюд: кёрчеха и суората.

Свою версию национального блюда саламата показали повара из Усадьбы Атласовых.

Свою версию саламата показали повара из Усадьбы Атласовых Фото: KP.RU

Народу пришло много, поэтому куда же без очередей.

Народу пришло много, поэтому куда же без очередей. Фото: KP.RU

Это фуд-трак первого якутского стрит-фуда «СЫП-САП» (в переводе быстро-шустро).

Это фуд-трак первого якутского стрит-фуда «СЫП-САП» (в переводе быстро-шустро). Фото: KP.RU

Цены вполне приемлемы.

Вот такие цены, все доступно. Фото: KP.RU

Даже начавшийся сильный ливень не испугал посетителей.

Даже начавшийся сильный ливень не испугал посетителей. Фото: KP.RU

Для защиты от дождя установили навесы.

Для защиты от дождя установили навесы. Фото: KP.RU

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